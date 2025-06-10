Каліфорнія подала у суд на Трампа за розгортання Національної гвардії у Лос-Анджелесі

Губернатор Каліфорнії, демократ Гевін Ньюсом та генеральний прокурор штату подали позов до суду через рішення президента США Дональда Трампа направити війська Національної гвардії Каліфорнії до Лос-Анджелеса для придушення імміграційних протестів, назвавши це "безпрецедентним захопленням влади".

Про це пише The Hill.

Позов, поданий до федерального суду Сан-Франциско, містить прохання заблокувати дозвіл Трампа на введення нацгвардійців у штат, вважаючи його неконституційним.

"Одним із наріжних каменів нашої Нації та нашої демократії є те, що нашим народом керує цивільне, а не військове правління", – йдеться у 22-сторінковій скарзі. Автори наголосили, що ці принципи закріплені у Конституції і уряд має бути підзвітним народу, керуватися верховенством права та цивільною владою, а не військовим правлінням.

Коли в Лос-Анджелесі спалахнули протести, Трамп підписав указ, що дозволяє розгортання 2000 військовослужбовців Національної гвардії. Ні посадовці штату, ні міські чиновники не просили про це, і Ньюсом офіційно звернувся до адміністрації з проханням скасувати указ.

Трамп став першим президентом, який розгорнув Національну гвардію штату без згоди губернатора з часів, коли президент Ліндон Б. Джонсон у 1965 році відправив війська до Алабами для захисту протестувальників за громадянські права.

Окрім конституційного аргументу, у позові стверджується, що закон, на який посилався Трамп для розгортання військ, вимагав згоди Ньюсома, якої він не дав.