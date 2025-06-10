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Каліфорнія подала у суд на Трампа за розгортання Національної гвардії у Лос-Анджелесі

Дозвіл Трампа на введення нацгвардійців штат вважає неконституційним. 

Каліфорнія подала у суд на Трампа за розгортання Національної гвардії у Лос-Анджелесі
Фото: EPA/UPG

Губернатор Каліфорнії, демократ Гевін Ньюсом та генеральний прокурор штату подали  позов до суду через рішення президента США Дональда Трампа направити війська Національної гвардії Каліфорнії до Лос-Анджелеса для придушення імміграційних протестів, назвавши це "безпрецедентним захопленням влади". 

Про це пише The Hill.

Позов, поданий до федерального суду Сан-Франциско, містить прохання заблокувати дозвіл Трампа на введення нацгвардійців у штат, вважаючи його неконституційним. 

"Одним із наріжних каменів нашої Нації та нашої демократії є те, що нашим народом керує цивільне, а не військове правління", –  йдеться у 22-сторінковій скарзі. Автори наголосили, що ці принципи закріплені у Конституції і уряд має бути підзвітним народу, керуватися верховенством права та цивільною владою, а не військовим правлінням.

Коли в Лос-Анджелесі спалахнули протести, Трамп підписав указ, що дозволяє розгортання 2000 військовослужбовців Національної гвардії.   Ні посадовці штату, ні міські чиновники не просили про це, і Ньюсом офіційно звернувся до адміністрації з проханням скасувати указ. 

Трамп став першим президентом, який розгорнув Національну гвардію штату без згоди губернатора з часів, коли президент Ліндон Б. Джонсон у 1965 році відправив війська до Алабами для захисту протестувальників за громадянські права. 

Окрім конституційного аргументу, у позові стверджується, що закон, на який посилався Трамп для розгортання військ, вимагав згоди Ньюсома, якої він не дав. 

  • Масові заворушення у Каліфорнії почалися після того, як 6 червня імміграційна служба ICE провела в Лос-Анджелесі рейди і затримала понад 100 осіб, включно з дітьми. У відповідь демонстранти вийшли на вулиці, де сталися сутички з федеральними агентами, які застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати.
  • Для придушення протестів президент США Дональд Трамп наказав розгорнути у Лос-Анджелесі 2 000 бійців Національної гвардії. А міністр оборони Піт Хегсет зі свого боку пообіцяв у разі продовження заворушень мобілізувати підрозділи морської піхоти, які наразі перебувають у стані підвищеної готовності.
  • Детальніше про те, що відбувається у США, читайте у матеріалі LB.ua "Мігранти проти Трампа: чи впорається президент США зі заворушеннями в Лос-Анджелесі?".
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