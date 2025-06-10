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Італія провалила антиурядовий референдум через низьку явку

Результати не будуть обов'язковими до виконання.

Італія провалила антиурядовий референдум через низьку явку
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Дводенний референдум в Італії щодо трудових прав та спрощення набуття громадянства буде визнано таким, що не відбувся - що є політичною перемогою для чинного уряду Джорджи Мелоні.

Як пише BBC, італійське законодавство передбачає, що результати референдуму є обов'язковими для виконання лише у випадку явки понад 50% виборців. Натомість волевиявлення, на яке було винесено питання про поліпшення умов праці та зменшення терміну проживання в країні для отримання паспорта з 10 до 5 років, відвідали тільки близько 30% італійців.

Правий уряд Джорджи Мелоні показово ігнорував референдум, заявляючи про те, що трудові та міграційні закони в країні "чудові". Після оприлюднення результатів явки керівна партія "Брати Італії" заявила про поразку опозиції, яка організувала голосування "лише з метою атакувати та послаблити владу". 

Міністри також поскаржилися на те, що ініційований опозиційними силами референдум коштував надто багато грошей: мовляв, на те, щоб надіслати бюлетені італійцям за кордоном, довелося витратити мільйони - і вся ця сума була змарнована. 
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