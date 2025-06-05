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До Коаліції РЕБ приєдналися ще п'ять країн

Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія офіційно стали членами коаліції.

До Коаліції РЕБ приєдналися ще п'ять країн
До коаліції РЕБ приєдналися нові країни
Фото: Фейсбук Рустема Умєрова

До Коаліції радіоелектронної боротьби (РЕБ) офіційно приєдналися Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія.

Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, це є ще одним важливим результатом засідання Контактної групи з питань оборони України.

"До ініціативи офіційно приєдналися ще п’ять країн — Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія, підписавши відповідний додаток до Листа про наміри", – написав український міністр у фейсбуці. 

Коаліцію РЕБ утворили у квітні цього року за ініціативи України, Німеччини та ще восьми держав-партнерів.

Німеччина як лідер коаліції вже створила фінансовий механізм для закупівель обладнання та послуг у сфері РЕБ, щоб оперативно передавати їх Збройним силам України в якості міжнародної військової допомоги.

Це вже дев’ята коаліція, створена у межах формату "Рамштайн". 
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