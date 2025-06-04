Politico: Франція та Бельгія не підтримують план ЄС заборонити постачання скрапленого газу з РФ до 2027 року

Два найбільші покупці російського скрапленого природного газу в Європейському Союзі – Франція та Бельгія – відмовляються підтримати план Брюсселя щодо заборони російського газу, стверджуючи, що їм потрібні додаткові гарантії щодо економічних та правових наслідків цього кроку, перш ніж приймати рішення, пише Politico.

Франція, найбільший покупець блоку, віддає перевагу стратегії пошуку альтернативних поставок. Бельгія, яка посідає друге місце, хоче отримати звіт з детальним описом економічних наслідків, перш ніж приймати рішення.

«Ми захищаємо європейську стратегію диверсифікації… яка вже обговорюється», – сказав виданню міністр енергетики Франції Марк Ферраччі (Marc Ferracci), маючи на увазі план Франції замінити російські поставки катарською продукцією.

Видання зазначає, що ці вагання суперечать іншим великим імпортерам російського СПГ до ЄС: Іспанії та Нідерландам. Обидва заявили Politico, що вони прагнуть підтримати майбутнє законодавство, яке покладе край російським газовим контрактам, заборонивши короткострокові закупівлі цього року та довгострокові контракти до 2027 року. Теоретично, це допоможе країнам уникнути контрактів, які в іншому випадку змушуватимуть їх купувати російський CПГ роками.

Politico пише, що залучення всіх чотирьох країн буде вирішальним для Європейської комісії, виконавчого органу ЄС, оскільки вона шукає підтримки для своєї пропозиції, яка очікується наступного місяця. Угорщина та Словаччина, ймовірно, спробують зірвати заборону, прагнучи продовжувати закачувати дешевші російські енергоносії. А численні політики та діячі галузі закликають до післявоєнного повернення до російської енергетики, враховуючи високі рахунки за електроенергію в Європі та її економіку, що переживає труднощі.

Це означає, що залучення найбільших імпортерів стане потужним сигналом.

Минулого року чотири країни імпортували 16,77 мільйона тонн російського ЗПГ, згідно з даними товарної платформи Kpler, що становить 97 відсотків від загального імпорту ЄС та понад половину світового експорту Москви. Разом вони витратили понад 6 мільярдів євро на закупівлю палива.

Видання зазначає, що Париж побоюється російських позовів, оскільки французька компанія TotalEnergies пов'язана контрактом до 2032 року з «Новатеком» та володіє 20-відсотковою часткою у проєкті «Ямал», який керує заводом з виробництва СПГ у Сибіру.

Єврокомісія у травні запропонувала європейським країнам заходи щодо заборони імпорту російського газу як трубопроводами, так і у вигляді зрідженого природного газу до кінця 2027 року. Заборона торкнеться нових угод та вже існуючих спотових контрактів.

Нагадаємо, у березні видання писало, що ЄС відкладає свою стратегію відмови від російського палива на тлі зближення США з РФ.