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Спікер Палати представників США Майк Джонсон підтримав запровадження “найсуворіших санкцій” проти РФ

Він каже, що багато членів Конгресу хочуть запровадити найсильніші санкції проти Росії.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон підтримав запровадження “найсуворіших санкцій” проти РФ
Майк Джонсон
Фото: EPA/UPG

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон (республіканець від штату Луїзіана) висловив свою підтримку відновленим зусиллям Конгресу щодо запровадження санкцій проти Кремля через війну проти України, передає New York Post. 

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«Багато членів Конгресу хочуть, щоб ми запровадили найсильніші санкції проти Росії. І я є прихильником цього», – сказав Джонсон журналістам. 

Видання зазначає, що підтримка спікером Палати представників законопроєкту, який має покарати російський режим, відбувається на тлі двопартійного прагнення в Сенаті запровадити проти Росії «санкції, що ламають кістки» (bone-breaking sanctions).

Сенатори Ліндсі Грем (республіканець від штату Південна Кароліна) та Річард Блюменталь (демократ від штату Коннектикут) стали співавторами законопроєкту у верхній палаті, який передбачає 500% тариф на будь-яку країну, яка купує російські енергетичні продукти. Грем очікує, що Сенат «почне просувати» законопроєкт цього тижня.

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