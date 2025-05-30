Ліндсі Грем: очікую, що наступного тижня Сенат почне просувати законопроєкт про санкції проти Росії

Грем планує поїхати до Франції та Німеччини, щоб заручитися підтримкою.

Республіканець Ліндсі Грем розповів про перспективи прийняття нових санкцій проти Росії з боку США, передає Bloomberg.

“Досить балачок, час діяти. Я очікую, що наступного тижня Сенат почне просувати законопроєкт про санкції”, - сказав Грем.

Він наголосив, що українці зробили все, що просив від них президент США, і висловив розчарування Росією через те, що Кремль тримає всіх у невіданні щодо свого порядку денного наступного раунду мирних переговорів, які можуть відбутися в понеділок у Стамбулі.

“Є члени Палати представників, які готові просувати свої рішення в Палаті, і ви побачите дії Конгресу”, – запевнив Грем.

На його думку, Путін прагне затримати переговори в надії, що західні союзники Києва втомляться та відкликають підтримку, але це помилка з боку президента РФ.

Зазначається, що законопроєкт про санкції включає 500% тариф на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Інші санкції також заборонятимуть громадянам США купувати російський суверенний борг, згідно з проектом.

Грем додав, що планує поїхати до Франції та Німеччини, щоб заручитися підтримкою щодо зниження цінової межі на закупівлю російської нафти.

“Це зашкодить російській військовій машині. Якщо Європа піде цим шляхом і також запровадить санкції проти Китаю, Сенат діятиме”, - зазначив республіканець.