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Ліндсі Грем: очікую, що наступного тижня Сенат почне просувати законопроєкт про санкції проти Росії

Грем планує поїхати до Франції та Німеччини, щоб заручитися підтримкою.

Ліндсі Грем: очікую, що наступного тижня Сенат почне просувати законопроєкт про санкції проти Росії
Ліндсі Грем
Фото: EPA/UPG

Республіканець Ліндсі Грем розповів про перспективи прийняття нових санкцій проти Росії з боку США, передає Bloomberg.

“Досить балачок, час діяти. Я очікую, що наступного тижня Сенат почне просувати законопроєкт про санкції”, - сказав Грем.

Він наголосив, що українці зробили все, що просив від них президент США, і висловив розчарування Росією через те, що Кремль тримає всіх у невіданні щодо свого порядку денного наступного раунду мирних переговорів, які можуть відбутися в понеділок у Стамбулі.

“Є члени Палати представників, які готові просувати свої рішення в Палаті, і ви побачите дії Конгресу”, – запевнив Грем.

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На його думку, Путін прагне затримати переговори в надії, що західні союзники Києва втомляться та відкликають підтримку, але це помилка з боку президента РФ.

Зазначається, що законопроєкт про санкції включає 500% тариф на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран. Інші санкції також заборонятимуть громадянам США купувати російський суверенний борг, згідно з проектом.

Грем додав, що планує поїхати до Франції та Німеччини, щоб заручитися підтримкою щодо зниження цінової межі на закупівлю російської нафти.

“Це зашкодить російській військовій машині. Якщо Європа піде цим шляхом і також запровадить санкції проти Китаю, Сенат діятиме”, - зазначив республіканець.

  • Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що підтримка законопроєкту щодо “жорстких санкцій” проти РФ збільшилась у Конгресі США до 81 сенатора зі 100.
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