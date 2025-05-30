Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини

Глава України подякував Туреччині за підтримку зусиль для встановлення справедливого й тривалого миру.

У Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Як йдеться на сайті Офісу президента, глава держави подякував Туреччині та резиденту Реджепу Таїпу Ердогану за підтримку зусиль для встановлення справедливого й тривалого миру, а також за допомогу в організації зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі 16 травня.

Зеленський нагадав, що результатом цієї зустрічі стало звільнення тисячі українців.

Президент також зазначив, що Україна цінує позицію Туреччини щодо неприпустимості мови ультиматумів у процесі переговорів та її готовність конструктивно рухатися до припинення вогню і встановлення справедливого й тривалого миру.

Глава України сказав, що наша держава послідовно підтримує дипломатичний шлях для закінчення війни і цінує посередницьку роль Туреччини в прагненні досягти справедливого й тривалого миру.

Глава держави наголосив, що Росія продовжує ігнорувати заклики до припинення вогню та за більш ніж тиждень не підготувала так званий "меморандум", який обіцяла передати одразу після обміну полоненими. Україна не отримала від росіян жодних документів щодо цього. Нема і порядку денного.

"Туреччина також не отримала жодних документів від Росії, що є проявом неповаги до країни як сторони, що приймає. Ми готові до переговорів, але вони мають бути належним чином підготовлені", – наголосив Володимир Зеленський.

Також під час зустрічі говорили про важливість збільшення санкційного тиску на Росію. Президент зазначив, що необхідно й надалі робити все можливе, щоб примусити РФ до закінчення цієї війни.

Президент також подякував Туреччині за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.