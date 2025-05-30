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Зеленський: варто бути рішучими всім у світі – не торгуватися з агресором, а примушувати його до миру

Президент України зазначив, що російська стратегія обстрілів – просто в тому, щоб руйнувати життя. І Росія не відмовиться від цієї стратегії без достатнього тиску на неї.

Зеленський: варто бути рішучими всім у світі – не торгуватися з агресором, а примушувати його до миру
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергові обстрілі російських окупантів і закликав світ бути рішучішими у протистоянні агресору. 

“Російські «шахеди» проти звичайних тролейбусів. Це був удар по Харкову – щонайменше 8 «шахедів» розбили тролейбусне депо та пошкодили ще й звичайні багатоквартирні будинки поряд. Типовий російський удар по звичайному життю людей”, – написав президент. 

За його інформацією, загалом за ніч росіяни застосували 90 ударних безпілотників і 2 балістичні ракети

“Щодоби такі удари. Абсолютна більшість із них – по цивільній інфраструктурі та не мають воєнного сенсу”, – написав Зеленський. 

Він зауважив, що російська стратегія – просто в тому, щоб руйнувати життя. Росія не відмовиться від цієї стратегії без достатнього тиску на неї. Навіть розмови про паузи в тиску чи послаблення в санкціях у Москві сприймають як політичний виграш та спонукають їх до подальших ударів та ігнорування дипломатії. 

“Варто бути рішучими й сильними всім у світі – Сполученим Штатам, Європі та кожному, хто хоче миру. Не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства та відновити безпеку”, – закликав Зеленський.

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