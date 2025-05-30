Зеленський: варто бути рішучими всім у світі – не торгуватися з агресором, а примушувати його до миру

Президент України зазначив, що російська стратегія обстрілів – просто в тому, щоб руйнувати життя. І Росія не відмовиться від цієї стратегії без достатнього тиску на неї.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергові обстрілі російських окупантів і закликав світ бути рішучішими у протистоянні агресору.

“Російські «шахеди» проти звичайних тролейбусів. Це був удар по Харкову – щонайменше 8 «шахедів» розбили тролейбусне депо та пошкодили ще й звичайні багатоквартирні будинки поряд. Типовий російський удар по звичайному життю людей”, – написав президент.

За його інформацією, загалом за ніч росіяни застосували 90 ударних безпілотників і 2 балістичні ракети.

“Щодоби такі удари. Абсолютна більшість із них – по цивільній інфраструктурі та не мають воєнного сенсу”, – написав Зеленський.

Він зауважив, що російська стратегія – просто в тому, щоб руйнувати життя. Росія не відмовиться від цієї стратегії без достатнього тиску на неї. Навіть розмови про паузи в тиску чи послаблення в санкціях у Москві сприймають як політичний виграш та спонукають їх до подальших ударів та ігнорування дипломатії.

“Варто бути рішучими й сильними всім у світі – Сполученим Штатам, Європі та кожному, хто хоче миру. Не торгуватися з агресором, а примушувати його зупинити вбивства та відновити безпеку”, – закликав Зеленський.