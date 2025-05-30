Також Кавалерським Хрестом ордена “За заслуги перед Польщею” Дуда відзначив заступника Буданова Вадима Скібіцького. Президент Польщі високо оцінив внесок українського війська та воєнної розвідки в колективну безпеку континенту.

Президент Польщі Анджей Дуда нагородив начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова однією з найвищих державних нагород для громадян іноземних держав, повідомляє ГУР.

За видатний внесок у розвиток міжнародної співпраці та взаємодії, що пов’язує Республіку Польща з іншими державами та народами, президент Польщі Анджей Дуда нагородив начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова однією з найвищих нагород Республіки Польща для іноземців — Золотим Офіцерським Хрестом ордена “За заслуги перед Польщею”.

Також Кавалерським Хрестом ордена “За заслуги перед Польщею” відзначив заступника начальника ГУР МО України генерал-майора Вадима Скібіцького.

За дорученням очільника польської держави, який відзначив надзвичайну важливість партнерства з Україною в боротьбі проти російського агресора та високо оцінив внесок українського війська та воєнної розвідки в колективну безпеку континенту, відповідні відзнаки українським розвідникам вручив заступник голови Агентства розвідки Республіки Польща полковник Домінік Дуда.

“Щиро вдячний пану Президенту Анджею Дуді за довіру та готовність відзначити дружні польсько-українські відносини! Нинішня війна — це війна за свободу, наші принципи та цінності об’єднаної Європи. Тільки разом ми зможемо дати відсіч російській орді та здолати цю одвічну загрозу Польщі й Україні. Наші народи завжди стоятимуть єдиним валом у борні за мирне майбутнє без війни”, — наголосив начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

Орден “За заслуги перед Польщею” — одна з найвищих нагород Республіки Польща. Її отримують іноземці, які зробили значний внесок у розвиток міжнародної співпраці та розбудову відносин з польською державою.

Свого часу такі відзнаки отримували: 40-й Президент США Рональд Рейган, Державний Секретар США Генрі Кіссінджер, Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерреш та Генеральний Секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.