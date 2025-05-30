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Дуда нагородив начальника ГУР Буданова Золотим Хрестом ордена “За заслуги перед Польщею”

Також Кавалерським Хрестом ордена “За заслуги перед Польщею” Дуда відзначив заступника Буданова Вадима Скібіцького. Президент Польщі високо оцінив внесок українського війська та воєнної розвідки в колективну безпеку континенту.

Дуда нагородив начальника ГУР Буданова Золотим Хрестом ордена “За заслуги перед Польщею”

Президент Польщі Анджей Дуда нагородив начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова однією з найвищих державних нагород для громадян іноземних держав, повідомляє ГУР. 

За видатний внесок у розвиток міжнародної співпраці та взаємодії, що пов’язує Республіку Польща з іншими державами та народами, президент Польщі Анджей Дуда нагородив начальника ГУР МО України генерал-лейтенанта Кирила Буданова однією з найвищих нагород Республіки Польща для іноземців — Золотим Офіцерським Хрестом ордена “За заслуги перед Польщею”.

Також Кавалерським Хрестом ордена “За заслуги перед Польщею” відзначив заступника начальника ГУР МО України генерал-майора Вадима Скібіцького.

За дорученням очільника польської держави, який відзначив надзвичайну важливість партнерства з Україною в боротьбі проти російського агресора та високо оцінив внесок українського війська та воєнної розвідки в колективну безпеку континенту, відповідні відзнаки українським розвідникам вручив заступник голови Агентства розвідки Республіки Польща полковник Домінік Дуда.

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“Щиро вдячний пану Президенту Анджею Дуді за довіру та готовність відзначити дружні польсько-українські відносини! Нинішня війна — це війна за свободу, наші принципи та цінності об’єднаної Європи. Тільки разом ми зможемо дати відсіч російській орді та здолати цю одвічну загрозу Польщі й Україні. Наші народи завжди стоятимуть єдиним валом у борні за мирне майбутнє без війни”, — наголосив начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

Орден “За заслуги перед Польщею” — одна з найвищих нагород Республіки Польща. Її отримують іноземці, які зробили значний внесок у розвиток міжнародної співпраці та розбудову відносин з польською державою.

Свого часу такі відзнаки отримували: 40-й Президент США Рональд Рейган, Державний Секретар США Генрі Кіссінджер, Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерреш та Генеральний Секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

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