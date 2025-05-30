У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Ірина Цибух (Чека): «Єдиний вибір про свободу та волю в країні, де йде війна — це боротьба за її волю»
Ірина Цибух (Чека): «Єдиний вибір про свободу та волю в країні, де йде війна — це боротьба за її волю»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Президент Польщі розкритикував українців за "бандерівські пов'язки"
Президент Польщі розкритикував українців за "бандерівські пов'язки"
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
ГоловнаСуспільствоЖиття

Президент синхронізував український День захисту дітей з Всесвітнім днем дитини

Тепер в Україні День захисту дітей відзначатимуть не 1 червня, а 20 листопада.

Президент синхронізував український День захисту дітей з Всесвітнім днем дитини
Ілюстративне фото
Фото: pomisna.info

Президент Володимир Зеленський синхронізував український День захисту дітей з Всесвітнім днем дитини.

Про це йдеться в указі президента №355/2025 від 30 травня 2025 року. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Установити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно у Всесвітній день дитини – 20 листопада”, – йдеться в документі.

Водночас втратив чинність указ президента № 568/98 “Про День захисту дітей” від 30 травня 1998 року.

Рішення прийнято з метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об’єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень Конвенції про права дитини. 

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies