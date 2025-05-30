Президент синхронізував український День захисту дітей з Всесвітнім днем дитини

Президент Володимир Зеленський синхронізував український День захисту дітей з Всесвітнім днем дитини.
Про це йдеться в указі президента №355/2025 від 30 травня 2025 року.
“Установити в Україні День захисту дітей, який відзначати щорічно у Всесвітній день дитини – 20 листопада”, – йдеться в документі.
Водночас втратив чинність указ президента № 568/98 “Про День захисту дітей” від 30 травня 1998 року.
Рішення прийнято з метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об’єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень Конвенції про права дитини.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.