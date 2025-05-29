Японія хоче боротися із "яскравими" іменами, які батьки дають своїм дітям

У Міністерстві юстиції пояснюють, що таким чином хочуть зменшити плутанину для вчителів, медиків та інших служб, яким складно визначити правильне прочитання імені.

У Японії з 27 травня набули чинності нові правила, які обмежують використання так званих "кіракіра" (у перекладі — "яскравих") імен, передає CNN.

Йдеться про незвичні імена на кшталт "Пікачу" чи "Найк", які останніми десятиліттями набували популярності серед батьків, що прагнули виділитися.

Згідно з нововведеннями, батьки мають вказувати фонетичне читання імені дитини під час реєстрації. Якщо чиновники виявлять, що обране прочитання не відповідає загальноприйнятій вимові кандзі — китайських ієрогліфів, які використовуються в японській мові, — ім’я можуть не зареєструвати або вимагатимуть додаткові пояснення.

Як наголошують у Міністерстві юстиції Японії, мета правил — зменшити плутанину для вчителів, медиків та інших служб, яким складно визначити правильне прочитання імені лише за його написанням.

Частина японців розкритикувала нововведення як надмірне втручання держави в особисте життя. Водночас багато хто підтримав зміни, вказуючи на можливі проблеми в адміністративному обігу та ризики булінгу для дітей із надто незвичними іменами.

У Японії, як відомо, дозволено використовувати три системи письма: кандзі (ієрогліфи), хіраґану й катакану. Імена здебільшого пишуться кандзі, кожен із яких може мати до десятка читань. У кіракіра-іменах батьки обирають ієрогліфи не за їх значенням, а за схожістю звучання до бажаного імені — наприклад, "Пікачу". Такі імена часто не піддаються логічному прочитанню, що ускладнює спілкування з державними структурами.

Дослідження 2022 року, що аналізувало імена в місцевих бюлетенях, показало зростання популярності незвичних імен із 1980-х років. Автори дійшли висновку, що це пов’язано зі змінами в цінностях японського суспільства — прагненням до унікальності, індивідуалізму та розширенням ролі жінок.

До речі, дівчатка в Японії частіше отримують кіракіра-імена, ніж хлопчики.