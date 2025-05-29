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Японія хоче боротися із "яскравими" іменами, які батьки дають своїм дітям

У Міністерстві юстиції пояснюють, що таким чином хочуть зменшити плутанину для вчителів, медиків та інших служб, яким складно визначити правильне прочитання імені.

Японія хоче боротися із "яскравими" іменами, які батьки дають своїм дітям
Асакус в Токіо (Японія), 2024 рік
Фото: EPA/UPG

У Японії з 27 травня набули чинності нові правила, які обмежують використання так званих "кіракіра" (у перекладі — "яскравих") імен, передає CNN.

Йдеться про незвичні імена на кшталт "Пікачу" чи "Найк", які останніми десятиліттями набували популярності серед батьків, що прагнули виділитися.

Згідно з нововведеннями, батьки мають вказувати фонетичне читання імені дитини під час реєстрації. Якщо чиновники виявлять, що обране прочитання не відповідає загальноприйнятій вимові кандзі — китайських ієрогліфів, які використовуються в японській мові, — ім’я можуть не зареєструвати або вимагатимуть додаткові пояснення.

Як наголошують у Міністерстві юстиції Японії, мета правил — зменшити плутанину для вчителів, медиків та інших служб, яким складно визначити правильне прочитання імені лише за його написанням.

Частина японців розкритикувала нововведення як надмірне втручання держави в особисте життя. Водночас багато хто підтримав зміни, вказуючи на можливі проблеми в адміністративному обігу та ризики булінгу для дітей із надто незвичними іменами. 

У Японії, як відомо, дозволено використовувати три системи письма: кандзі (ієрогліфи), хіраґану й катакану. Імена здебільшого пишуться кандзі, кожен із яких може мати до десятка читань. У кіракіра-іменах батьки обирають ієрогліфи не за їх значенням, а за схожістю звучання до бажаного імені — наприклад, "Пікачу". Такі імена часто не піддаються логічному прочитанню, що ускладнює спілкування з державними структурами.

Дослідження 2022 року, що аналізувало імена в місцевих бюлетенях, показало зростання популярності незвичних імен із 1980-х років. Автори дійшли висновку, що це пов’язано зі змінами в цінностях японського суспільства — прагненням до унікальності, індивідуалізму та розширенням ролі жінок.

До речі, дівчатка в Японії частіше отримують кіракіра-імена, ніж хлопчики.

  • Японія — не єдина країна, де батьки намагаються дати дітям оригінальні імена. В США протягом 2004–2015 років зафіксовано різке зростання незвичних імен, зокрема, зміненого правопису. У Німеччині ж влада може відхилити ім’я, якщо воно вважається образливим або потенційно шкідливим для дитини.
  • Раніше в українському Міністерстві юстиції розповіли, як українці називали своїх малюків у другому півріччі 2024 року.
  • Серед незвичних імен дівчаток були Янголя, Дзвінка, Барбі, Мерсі, Рута, Гориня, Жасмін, Олімпіада, Луна, Суламіта, серед хлопчиків - Пантелеімон, Соломон, Тамерлан, Еней, Арнольд, Єлисей, Добриня, Зореслав, Зоровавель, Яїр, Северин та Султан.
  • У 2018 році у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який пропонує заборонити батькам давати своїм дітям імена, що "ображають суспільну мораль" і називати немовлят Януковичами та Золушками. Пропонувалося заборонити дитині давати ім'я і міняти його на складене з назв неживих предметів, придуманих персонажів, географічних назв, титулів, хвороб, абревіатур; одночасно літери, символи та цифри; нецензурну лексику тощо. Однак, цей законопроєкт не схвалили. Такий проєкт також намагалися впровадити у 2014 році.
  • Пізніше голова Мін'юсту заявив, що на цей момент в Україні не існує обмежень на присвоєння імені дитині. Він зазначив, що вже неодноразово чув побоювання з боку громадськості, що Мін'юст може заборонити батькам називати дітей незвичайними іменами, однак сам вважає такі заборони консервативним підходом.
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