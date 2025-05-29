Японія хоче боротися із "яскравими" іменами, які батьки дають своїм дітям

У Японії з 27 травня набули чинності нові правила, які обмежують використання так званих "кіракіра" (у перекладі — "яскравих") імен, передає CNN.
Йдеться про незвичні імена на кшталт "Пікачу" чи "Найк", які останніми десятиліттями набували популярності серед батьків, що прагнули виділитися.
Згідно з нововведеннями, батьки мають вказувати фонетичне читання імені дитини під час реєстрації. Якщо чиновники виявлять, що обране прочитання не відповідає загальноприйнятій вимові кандзі — китайських ієрогліфів, які використовуються в японській мові, — ім’я можуть не зареєструвати або вимагатимуть додаткові пояснення.
Як наголошують у Міністерстві юстиції Японії, мета правил — зменшити плутанину для вчителів, медиків та інших служб, яким складно визначити правильне прочитання імені лише за його написанням.
Частина японців розкритикувала нововведення як надмірне втручання держави в особисте життя. Водночас багато хто підтримав зміни, вказуючи на можливі проблеми в адміністративному обігу та ризики булінгу для дітей із надто незвичними іменами.
У Японії, як відомо, дозволено використовувати три системи письма: кандзі (ієрогліфи), хіраґану й катакану. Імена здебільшого пишуться кандзі, кожен із яких може мати до десятка читань. У кіракіра-іменах батьки обирають ієрогліфи не за їх значенням, а за схожістю звучання до бажаного імені — наприклад, "Пікачу". Такі імена часто не піддаються логічному прочитанню, що ускладнює спілкування з державними структурами.
Дослідження 2022 року, що аналізувало імена в місцевих бюлетенях, показало зростання популярності незвичних імен із 1980-х років. Автори дійшли висновку, що це пов’язано зі змінами в цінностях японського суспільства — прагненням до унікальності, індивідуалізму та розширенням ролі жінок.
До речі, дівчатка в Японії частіше отримують кіракіра-імена, ніж хлопчики.
- Японія — не єдина країна, де батьки намагаються дати дітям оригінальні імена. В США протягом 2004–2015 років зафіксовано різке зростання незвичних імен, зокрема, зміненого правопису. У Німеччині ж влада може відхилити ім’я, якщо воно вважається образливим або потенційно шкідливим для дитини.
- Раніше в українському Міністерстві юстиції розповіли, як українці називали своїх малюків у другому півріччі 2024 року.
- Серед незвичних імен дівчаток були Янголя, Дзвінка, Барбі, Мерсі, Рута, Гориня, Жасмін, Олімпіада, Луна, Суламіта, серед хлопчиків - Пантелеімон, Соломон, Тамерлан, Еней, Арнольд, Єлисей, Добриня, Зореслав, Зоровавель, Яїр, Северин та Султан.
- У 2018 році у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який пропонує заборонити батькам давати своїм дітям імена, що "ображають суспільну мораль" і називати немовлят Януковичами та Золушками. Пропонувалося заборонити дитині давати ім'я і міняти його на складене з назв неживих предметів, придуманих персонажів, географічних назв, титулів, хвороб, абревіатур; одночасно літери, символи та цифри; нецензурну лексику тощо. Однак, цей законопроєкт не схвалили. Такий проєкт також намагалися впровадити у 2014 році.
- Пізніше голова Мін'юсту заявив, що на цей момент в Україні не існує обмежень на присвоєння імені дитині. Він зазначив, що вже неодноразово чув побоювання з боку громадськості, що Мін'юст може заборонити батькам називати дітей незвичайними іменами, однак сам вважає такі заборони консервативним підходом.