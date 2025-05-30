У Нігерії унаслідок повені загинули майже 90 людей

Щонайменше 88 людей загинули внаслідок повені, яка затопила місто Моква в нігерійському штаті Нігер.
Про це пише АР.
За даними влади, ще багато людей перебувають у небезпеці, і рятувальні роботи тривають.
Повінь спричинили рясні дощі, які тривали кілька годин. За повідомленнями місцевих жителів та місцевих чиновників, ситуацію погіршив прорив дамби в сусідньому місті.
Моква є важливим містом, де зустрічаються торговці з півдня та виробники продуктів харчування із півночі країни.
У вересні минулого року у вересні проливні дощі та прорив дамби на північному сході Нігерії в Майдугурі спричинили сильні повені, внаслідок яких загинуло щонайменше 30 людей, а мільйони залишилися без житла.
Нігерія часто стикається зі сезонними повенями, які особливо впливають на громади вздовж берегів річок Нігер та Бенуе.
- Минулого року майже 300 ув'язнених втекли у нігерійському штаті Борно після того, як сильна повінь зруйнувала стіну тюрми.