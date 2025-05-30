У Нігерії унаслідок повені загинули майже 90 людей

Це сталося в місті Моква після декількагодинного рясного дощу та прориву дамби.

Щонайменше 88 людей загинули внаслідок повені, яка затопила місто Моква в нігерійському штаті Нігер.

Про це пише АР.

За даними влади, ще багато людей перебувають у небезпеці, і рятувальні роботи тривають.

Повінь спричинили рясні дощі, які тривали кілька годин. За повідомленнями місцевих жителів та місцевих чиновників, ситуацію погіршив прорив дамби в сусідньому місті.

Моква є важливим містом, де зустрічаються торговці з півдня та виробники продуктів харчування із півночі країни.

У вересні минулого року у вересні проливні дощі та прорив дамби на північному сході Нігерії в Майдугурі спричинили сильні повені, внаслідок яких загинуло щонайменше 30 людей, а мільйони залишилися без житла.

Нігерія часто стикається зі сезонними повенями, які особливо впливають на громади вздовж берегів річок Нігер та Бенуе.