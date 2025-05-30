Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Папа Римський Лев XIV відреагував на російські обстріли України
Папа Римський Лев XIV відреагував на російські обстріли України
У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Ірина Цибух (Чека): «Єдиний вибір про свободу та волю в країні, де йде війна — це боротьба за її волю»
Ірина Цибух (Чека): «Єдиний вибір про свободу та волю в країні, де йде війна — це боротьба за її волю»
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
ГоловнаСвіт

Великобританія виділить понад 1 млрд фунтів на нову систему наведення для армії

Ця система створена на основі досвіду України.

Великобританія виділить понад 1 млрд фунтів на нову систему наведення для армії
Ілюстративне фото
Фото: armyinform.com.ua

Великобританія виділить понад 1 мільярд фунтів на запровадження у Збройних силах новітньої системи визначення ворожих цілей. 

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Міноборони Великобританії.

Завдяки новаторській бойовій системі “Цифрова мережа наведення” визначення та знищення ворожих цілей відбуватиметься швидше, ніж будь-коли раніше.

Зазначається, що ця система розроблялася з урахуванням війни між РФ та Україною. 

Support LB.ua

“Коли українці на початку війни змогли суттєво наростити летальність, навчившись виявляти ворога, наводитися на нього й завдавати ударів швидше й масово, вони зупинили російський наступ”, - заявили в Міноборони.

Крім того у Збройних силах Великобританії створять Кібернетичне і електромагнітне командування. Воно захищатиме урядові мережі від вторгнень. 

“Нове Командування також використовуватиме досвід Збройних сил у сфері електромагнітної війни, дозволяючи їм захоплювати та утримувати ініціативу у швидкісному поєдинку за здобуття військової переваги, наприклад, шляхом погіршення командування та управління, глушіння сигналів безпілотників або ракет та перехоплення комунікацій супротивника”, - пояснили у Міноборони.

﻿
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies