Великобританія виділить понад 1 млрд фунтів на нову систему наведення для армії

Ця система створена на основі досвіду України.

Великобританія виділить понад 1 мільярд фунтів на запровадження у Збройних силах новітньої системи визначення ворожих цілей.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Міноборони Великобританії.

Завдяки новаторській бойовій системі “Цифрова мережа наведення” визначення та знищення ворожих цілей відбуватиметься швидше, ніж будь-коли раніше.

Зазначається, що ця система розроблялася з урахуванням війни між РФ та Україною.

“Коли українці на початку війни змогли суттєво наростити летальність, навчившись виявляти ворога, наводитися на нього й завдавати ударів швидше й масово, вони зупинили російський наступ”, - заявили в Міноборони.

Крім того у Збройних силах Великобританії створять Кібернетичне і електромагнітне командування. Воно захищатиме урядові мережі від вторгнень.

“Нове Командування також використовуватиме досвід Збройних сил у сфері електромагнітної війни, дозволяючи їм захоплювати та утримувати ініціативу у швидкісному поєдинку за здобуття військової переваги, наприклад, шляхом погіршення командування та управління, глушіння сигналів безпілотників або ракет та перехоплення комунікацій супротивника”, - пояснили у Міноборони.