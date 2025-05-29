В Чехії вчительку засудили до умовного терміну за заперечення російських злочинів в Україні

Вчительку з тридцятирічним стажем звільнили після інциденту, через що вона потім безуспішно вела трудовий спір зі школою.

У Чехії суд засудив вчительку Мартіну Беднаржову до умовного терміну за заперечення російських воєнних злочинів в Україні. Також їй заборонили викладати протягом трьох років.

Про це повідомляє CTK.

Крім того, вчителька буде повинна пройти курс з підвищення медіаграмотності.

Втім, цей вирок не є остаточним.

Суддя зазначила, що агресія Російської Федерації проти України була засуджена більшістю світу, про що широко повідомлялося на момент, коли Беднаржова читала лекцію.

“Це означає, що підсудна мала знати про це”, – наголосила суддя.

Також суддя додала, що заяви вчителькі шкідливі, оскільки “вона обрала дітей віком 13, 14 років, яких взяла в заручники і які нічого не могли зробити, крім як сидіти там і вбирати її думки”.

Водночас суддя наголосила, що ніхто не судить Беднаржову за її думки, але підсудна не повинна зловживати своїм становищем вчительки.

Районний суд Праги розглядав справу втретє. Раніше він двічі виправдав вчительку, а апеляційна палата вдруге залишила вирок у силі. Однак Верховний суд скасував вироки в січні цього року.

Видання нагадує, що Беднаржова порушила тему України під час уроку на початку квітня 2022 року, через кілька тижнів після початку російського вторгнення. Згідно з обвинувальним актом, у восьмому класі вона заявила, що це був виправданий спосіб для росіян впоратися з ситуацією.

“Вона сказала своїм учням, що в Києві нічого не відбувається. Коли учні заперечили, що бачили палаюче місто в новинах Чеського телебачення, вона сказала їм, що громадське телебачення упереджене. Вона також заявила, що, за її словами, українські нацистські групи на Донбасі систематично ліквідовували росіян з 2014 року. Деякі студенти виступили проти вчительки та записали її пояснення”, - зазначає CTK.

Водночас Беднаржова, яка балотується до Палати депутатів на осінніх виборах, називає свій суд політичним і сьогодні повторила, що стоїть за своїми заявами. Вона також розповіла про тортури російського населення в Україні та про те, що різанина в Бучі, Україна, досі не розслідується. За її словами, ЗМІ не висвітлюють конфлікт правдиво.

Вчительку з тридцятирічним стажем звільнили після інциденту, за що вона потім безуспішно вела трудовий спір зі школою.