Ізраїль погодився на план США щодо припинення вогню в Газі

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що уряд підтримав новий план припинення вогню, запропонований спеціальним представником США Стівом Віткоффом, передає Sky News.
Нетаньягу озвучив це рішення під час зустрічі з родинами заручників, які досі перебувають у смузі Гази.
Раніше представники ХАМАС повідомили, що отримали пропозицію і наразі її вивчають.
Водночас, як передає ізраїльське видання Walla, джерело в ХАМАС назвало документ «розчаруванням» і заявило, що він є більш упередженим на користь Ізраїлю, ніж попередні ініціативи.
Walla також цитує високопоставленого ізраїльського посадовця, який підтвердив ці побоювання і зазначив, що уряд Ізраїлю очікує, що ХАМАС відхилить запропонований план.
- Тим часом Ізраїль має намір створити майже два десятки нових поселень на окупованому Західному березі річки Йордан. Уряд назвав це рішення “історичним”, але воно, ймовірно, посилить міжнародний осуд країни.
- Більшість міжнародної спільноти вважає ізраїльські поселення незаконними, а Західний берег річки Йордан, Східний Єрусалим і Смуга Гази розглядаються як основа майбутньої палестинської держави.
- З моменту захоплення територій під час арабо-ізраїльської війни 1967 року майже 500 000 євреїв-ізраїльтян оселилися на Західному березі річки Йордан, приблизно в 350 поселеннях, менших форпостах і фермах.