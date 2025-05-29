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Ізраїль погодився на план США щодо припинення вогню в Газі

ХАМАС може натомість цей план відхилити.

Ізраїль погодився на план США щодо припинення вогню в Газі
Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що уряд підтримав новий план припинення вогню, запропонований спеціальним представником США Стівом Віткоффом, передає Sky News.

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Нетаньягу озвучив це рішення під час зустрічі з родинами заручників, які досі перебувають у смузі Гази.

Раніше представники ХАМАС повідомили, що отримали пропозицію і наразі її вивчають.

Водночас, як передає ізраїльське видання Walla, джерело в ХАМАС назвало документ «розчаруванням» і заявило, що він є більш упередженим на користь Ізраїлю, ніж попередні ініціативи.

Walla також цитує високопоставленого ізраїльського посадовця, який підтвердив ці побоювання і зазначив, що уряд Ізраїлю очікує, що ХАМАС відхилить запропонований план.

  • Тим часом Ізраїль має намір створити майже два десятки нових поселень на окупованому Західному березі річки Йордан. Уряд назвав це рішення “історичним”, але воно, ймовірно, посилить міжнародний осуд країни.
  • Більшість міжнародної спільноти вважає ізраїльські поселення незаконними, а Західний берег річки Йордан, Східний Єрусалим і Смуга Гази розглядаються як основа майбутньої палестинської держави.
  • З моменту захоплення територій під час арабо-ізраїльської війни 1967 року майже 500 000 євреїв-ізраїльтян оселилися на Західному березі річки Йордан, приблизно в 350 поселеннях, менших форпостах і фермах.
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