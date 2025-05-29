Ізраїль погодився на план США щодо припинення вогню в Газі

ХАМАС може натомість цей план відхилити.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що уряд підтримав новий план припинення вогню, запропонований спеціальним представником США Стівом Віткоффом, передає Sky News.

Нетаньягу озвучив це рішення під час зустрічі з родинами заручників, які досі перебувають у смузі Гази.

Раніше представники ХАМАС повідомили, що отримали пропозицію і наразі її вивчають.

Водночас, як передає ізраїльське видання Walla, джерело в ХАМАС назвало документ «розчаруванням» і заявило, що він є більш упередженим на користь Ізраїлю, ніж попередні ініціативи.

Walla також цитує високопоставленого ізраїльського посадовця, який підтвердив ці побоювання і зазначив, що уряд Ізраїлю очікує, що ХАМАС відхилить запропонований план.