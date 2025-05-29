Рубіо заявив, що адміністрація Трампа “агресивно” анульовує візи китайських студентів

Держсекретар США каже, що цей крок посилить контроль над заявками з Китаю та Гонконгу.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа “агресивно” анульовує візи китайських студентів у рамках своїх останніх спроб “придавити” іноземців, які сподіваються навчатися в США, пише Financial Times.

Цей крок відбувся через день після того, як Рубіо наказав посольствам США по всьому світу припинити планування співбесід для отримання нових студентських віз, оскільки адміністрація посилює перевірку активності заявників у соціальних мережах.

Рубіо заявив, що Державний департамент співпрацюватиме з Міністерством внутрішньої безпеки, щоб "агресивно анулювати візи для китайських студентів, включно з тими, хто має зв'язки з Комуністичною партією Китаю або навчається в критичних галузях”.

За його словами, США також переглянуть критерії, щоб посилити контроль над усіма майбутніми заявками на отримання віз з Китаю та Гонконгу.

Протягом майже десятиліття ФБР та інші посадовці служб безпеки висловлювали дедалі більшу стурбованість щодо можливості китайських студентів, особливо тих, хто спеціалізується на науці, техніці, інженерії та математиці, допомагати китайським розвідувальним службам шпигувати у США.

Під час першої адміністрації Трампа Міністерство юстиції створило “Китайську ініціативу” – проєкт, спрямований на посилення уваги до китайського шпигунства в США. Програму було закрито через критику, що вона рівнозначна расовому профілюванню, але пильна перевірка китайських студентів продовжилася.

За даними Інституту міжнародної освіти, у 2023-24 навчальному році майже 280 000 іноземних студентів у Штатах були з Китаю, що становить понад чверть усіх іноземних студентів у США. Це була друга за величиною країна походження після Індії.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило у четвер, що Пекін подав запит до США щодо анулювання віз китайських студентів, що проводилося “під приводом ідеології та національної безпеки”.

"Цей політичний та дискримінаційний крок США викриває лицемірство, що стоїть за їхніми давно розрекламованими заявами про свободу та відкритість. Це лише ще більше зашкодить міжнародному іміджу та національній довірі до Сполучених Штатів”, ‒ сказав речник міністерства.

Кроки щодо обмеження студентських віз є частиною ширшого наступу президента США Дональда Трампа на елітні університети країни, які він звинувачує у нездатності боротися з антисемітизмом під час масштабних пропалестинських протестів, що відбулися після початку війни Ізраїлю у Смузі Гази. Критики президента звинувачують його в нападі на свободу слова та академічну свободу.