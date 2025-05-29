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Суд у Нью-Йорку заблокував митні тарифи Трампа

Президент, за версією Феміди, перевищив свої повноваження.

Суд у Нью-Йорку заблокував митні тарифи Трампа
Фото: Pixabay

Суд у справах міжнародної торгівлі США, розташований у Нью-Йорку на Мангеттені, ухвалив рішення щодо блокування запроваджених адміністрацією Дональда Трампа імпортних мит в межах "надзвичайної економічної ситуації".

Як пише CNN, цей припис стосується тарифів, які господар Білого дому оголосив 2 квітня у "День звільнення Америки", а також попередніх указів щодо мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. За версією служителів Феміди, їхнє застосування стало перевищенням президентських повноважень, адже глава держави не має права використовувати тарифи як засіб "покарання".

Не будуть поставлені на павзу підвищені мита на іноземні автомобілі, сталь та алюміній, адже вони стали наслідком активації інших законодавчих норм - тут судді не угледіли жодних юридичних порушень. 

Фондові ринки США відреагували на блокування тарифів оптимістично - індекси одразу продемонстрували зростання на кілька відсотків.  

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