Ультраправі у Португалії стали головною опозиційною партією

У Португалії виборча комісія завершила офіційний підрахунок голосів на дострокових парламентських виборах, які відбулися ще 18 травня. Тривалий процес був пов'язаний з потребою отримати усі бюлетені із закордонних дільниць.

Як пише Reuters, голосування за межами країни вплинуло на підсумковий результат, дозволивши статися сенсації. Ультраправа партія Chega перервала 50-річне двовладдя демократів та соціалістів, фінішувавши на другій позиції. Радикали матимуть у новому скликанні 60 мандатів, в той час як їхні ліві ідеологічні суперники - лише 58.

91 місце у парламенті дісталося Демократичному альянсу прем'єра Луїша Монтенегру, який знову буде змушений формувати уряд меншості. Від співпраці з Chega політик категорично відмовляється.

Португальські ультраправі підтримують тісні зв'язки зі своїми європейськими колегами - Національним об'єднанням Марін Ле Пен у Франції та "Альтернативою для Німеччини". Партія пропагує політику "зачинених дверей" для мігрантів та жорсткі покарання за злочини сексуального характеру.