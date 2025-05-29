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У США затримали мексиканця, який погрожував застрелити Трампа

Це мала бути помста за депортованих родичів.

У США затримали мексиканця, який погрожував застрелити Трампа
Трамп на кордоні США з Мексикою

Імміграційна служба США за погодженням з департаментом внутрішньої безпеки затримала чоловіка з Мексики, який у листуванні висловлював намір вбити президента Дональда Трампа.

Як пише Reuters, 54-річний Рамон Моралес Реєс писав, що "стрілятиме вашому безцінному президентові в голову під час одного з його мітингів", наслідуючи сценарій замаху на Трампа під час передвиборчої кампанії.

Реєс стверджував, що імміграційна служба депортувала його родичів, хоча не вказував конкретних імен. Він також скаржився, що Трамп "погано поводиться щодо мексиканців, хоча вони зробили для цієї країни більше, ніж американці". 

Затриманий виявився нелегалом зі стажем: з 1998 до 2005 року він мінімум дев'ять разів незаконно перетинав кордон, а також притягувався до відповідальності за крадіжки та інші дрібні злочини. Зараз він перебуває в ізоляторі в очікуванні на депортацію.

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