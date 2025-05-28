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Трамп заявив, що готовий за потреби сісти за стіл перемовин із Зеленським і Путіним

Президент США чекатиме два тижні, би дізнатися, чи прагне російський диктатор завершити війну.

Трамп заявив, що готовий за потреби сісти за стіл перемовин із Зеленським і Путіним
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не може відповісти, чи прагне Володимир Путін завершити війну проти України, але обіцяє дізнатися це «приблизно за два тижні», цитує Sky News.

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«Ми з’ясуємо, чи він тягне час, чи ні. І якщо так — ми відповімо трохи інакше», — сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Він зазначив, що його слова щодо Росії «говорять гучно» і пообіцяв «іншу відповідь», якщо виявиться, що Москва вводить США в оману.

Трамп також висловив «розчарування» через події в Україні, коментуючи нещодавні масовані удари РФ.

На запитання про відсутність нових санкцій проти Росії Трамп відповів, що не хоче «зруйнувати» шансів на досягнення мирної угоди. Він додав, що за потреби готовий сісти за стіл переговорів із Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

  • Перебуваючи 28 травня у Німеччині, Володимир Зеленський повідомив, що міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з головою російської делегації Володимиром Мединським після переговорів у Стамбулі.
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