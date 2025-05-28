Словаччина дозволила продаж м'яса бурого ведмедя населенню

У квітні уряд схвалив план відстрілу приблизно чверті з 1300 бурих ведмедів країни у відповідь на нещодавні смертельні випадки.

М'ясо бурих ведмедів, виду, що перебувають під охороною в Євросоюзі, незабаром може бути доступним для споживання в Словаччині після того, як популістський уряд країни схвалив плани продажу, пише BBC.

У квітні уряд схвалив план відстрілу приблизно чверті з 1300 бурих ведмедів країни у відповідь на деякі нещодавні смертельні випадки.

Схвалений державою забій розкритикували природоохоронці та опозиційні політики, зокрема в Європейському парламенті. Бурий ведмідь є у списку видів Всесвітнього союзу охорони природи в ЄС, які перебувають під загрозою зникнення.

Однак уряд Словаччини просувається вперед у реалізації плану і цього тижня оголосив, що м'ясо відбитих ведмедів продаватимуть населенню, щоб запобігти відходам.

З наступного тижня організації, що підпорядковуються Міністерству охорони навколишнього середовища, можуть пропонувати м'ясо на продаж за умови дотримання всіх правових та гігієнічних умов.

Державний міністр Філіп Куффа заявив, що марнотратством було те, що тварин раніше відправляли на пункти утилізації туш. “Ми “відпустимо” кожну відстрелену тварину, яка відповідає певним умовам для споживання. Чому? Тому що ведмеже м'ясо їстівне”, – сказав він.

Ведмеді стали політичною проблемою в Словаччині після зростання кількості контактів з людьми, включно зі смертельними нападами

Словаччина посідає друге місце в Європі, поступаючись Румунії, де, за оцінками, налічується близько 13 000 бурих ведмедів. Загалом у країні було зареєстровано 54 напади ведмедів з 2000 по 2020 рік. Середня кількість нападів також зросла до 10 на рік.

У квітні чоловіка загризли на смерть під час прогулянки лісом у Центральній Словаччині. Невдовзі після цього прем'єр-міністр Роберт Фіцо оголосив про відстріл. Він заявив, що його уряд відстріляє до 350 бурих ведмедів – цифра, що еквівалентна всій популяції виду в Іспанії.

Уряд країни стверджує, що до нападів призвела проблема перенаселення ведмедів. Однак екологічні групи та критики кажуть, що основна увага має бути зосереджена на профілактиці.

Міхал Вєзік, еколог та депутат Європарламенту від опозиційної партії “Прогресивна Словаччина”, минулого місяця заявив BBC, що план уряду був “абсурдним”, і він вже не зміг обмежити кількість нападів “завдяки безпрецедентному знищенню цього виду, що охороняється”. Вєзік стверджував, що тисячі зустрічей на рік проходили без інцидентів, і він сподівався, що Європейська комісія втрутиться.

Мирослава Абелова з Greenpeace Словаччина назвала план знищення “абсолютно безрозсудним”, звинувативши уряд в ігноруванні законів про охорону природи та наукових рекомендацій. Бурі ведмеді суворо охороняються директивами ЄС і можуть бути вбиті лише у виняткових випадках – таких як загроза громадській безпеці – коли немає інших альтернатив.

Ведмеже м’ясо не часто вживається в їжу в Європі та вважається делікатесом лише в кількох регіонах, зокрема у деяких частинах Східної Європи та країнах Північної Європи.

У більшості країн-членів ЄС суворі правила полювання та охоронний статус ведмедів означають, що м’ясо рідко доступне. Коли воно доступне, воно зазвичай отримується з контрольованого знищення або ліцензованого полювання і не часто зустрічається в ресторанах чи магазинах.

У випадках споживання ведмежого м’яса медичні працівники попереджають про ризик зараження трихінелою – паразитом, який може спричинити серйозні захворювання у людей.

Регламент Європейського Союзу з безпеки харчових продуктів вимагає, щоб усе ведмеже м’ясо проходило тестування на наявність личинок трихінели перед продажем, а Центр контролю та профілактики захворювань США вимагає внутрішньої термічної обробки за температури щонайменше 70 градусів Цельсія для знищення паразита. Заморожування, копчення або сушіння м’яса не робить його безпечним.