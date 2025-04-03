Словацький уряд вирішив знищити чверть популяції ведмедів в країні

Уряд Словаччини на чолі з Робертом Фіцо погодив рішення щодо відстрілу 350 бурих ведмедів задля запобігання випадкам нападів на людей, які почастішали у лісових зонах країни.

Як пише BBC, політики дали згоду на знищення практично чверті усієї популяції ведмедів на території Словаччини. Цей крок вони пояснили тим, що "неможливо жити в країні, де люди бояться ходити в ліси". Останньою краплею став інцидент на вихідних, коли 59-річного чоловіка поблизу міста Детва роздер ведмідь.

Наразі знято заборону на вбивство ведмедів у 55 із 79 регіонів Словаччини. Громадянам дозволено стріляти в тварин, які підходять надто близько до населених пунктів.

Екоактивісти та представники "зелених" політсил не розуміють, чому уряд санкціонував знищення тварин, які належать до рідкісного виду та перебувають під міжнародних захистом. Вони вважають це порушенням взятих Словаччиною на себе зобов'язань в галузі охорони природи і сподіваються на втручання Єврокомісії. Щорічно тисячі випадків наближення ведмедів до людей завершуються без травмувань та будь-яких інших негативних наслідків.