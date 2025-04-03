Про «духівника» Трампа
Про «духівника» Трампа
Reuters: у США припускають, що не досягнуть мирної угоди в Україні у найближчі місяці
Reuters: у США припускають, що не досягнуть мирної угоди в Україні у найближчі місяці
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Рокер, який пив віскі, перетворився на найнебезпечнішого лідера ісламістів у Західній Африці
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Оксана Забужко: «Чому ми нічого не навчилися з історії»
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Російські Курськ і Таганрог атакували БПЛА: оголосили евакуацію
Російські Курськ і Таганрог атакували БПЛА: оголосили евакуацію
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
У Литві знайшли тіло четвертого зниклого солдата-американця
Важкий, та швидкий, захищений, але вразливий: командир танку розповідає про роботу на нулі без GPS та танкові двобої
Важкий, та швидкий, захищений, але вразливий: командир танку розповідає про роботу на нулі без GPS та танкові двобої
Ксенія Оринчак: «Угода зі США не про адміністрацію Трампа. Промисловий видобуток мінералів може бути від 10 до 20 років»
Ксенія Оринчак: «Угода зі США не про адміністрацію Трампа. Промисловий видобуток мінералів може бути від 10 до 20 років»
ГоловнаСвіт

Словацький уряд вирішив знищити чверть популяції ведмедів в країні

Захисники природи вважають це порушенням міжнародних зобов'язань.

Словацький уряд вирішив знищити чверть популяції ведмедів в країні
Фото: EPA/UPG

Уряд Словаччини на чолі з Робертом Фіцо погодив рішення щодо відстрілу 350 бурих ведмедів задля запобігання випадкам нападів на людей, які почастішали у лісових зонах країни.

Як пише BBC, політики дали згоду на знищення практично чверті усієї популяції ведмедів на території Словаччини. Цей крок вони пояснили тим, що "неможливо жити в країні, де люди бояться ходити в ліси". Останньою краплею став інцидент на вихідних, коли 59-річного чоловіка поблизу міста Детва роздер ведмідь. 

Наразі знято заборону на вбивство ведмедів у 55 із 79 регіонів Словаччини. Громадянам дозволено стріляти в тварин, які підходять надто близько до населених пунктів.

Екоактивісти та представники "зелених" політсил не розуміють, чому уряд санкціонував знищення тварин, які належать до рідкісного виду та перебувають під міжнародних захистом. Вони вважають це порушенням взятих Словаччиною на себе зобов'язань в галузі охорони природи і сподіваються на втручання Єврокомісії. Щорічно тисячі випадків наближення ведмедів до людей завершуються без травмувань та будь-яких інших негативних наслідків. 

 

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies