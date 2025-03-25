У Словаччині запровадили надзвичайний стан через ящур

На позачерговому засіданні уряду Словаччини вранці 25 березня оголосили надзвичайний стан у зв’язку з поширенням ящуру на деяких фермах країни, передає SME.

Надзвичайний стан діяв у постраждалому районі Дунайська-Стреда з п’ятниці, а сьогодні уряд розширив його на всю територію Словаччини.

Перші випадки ящуру були зареєстровані у Словаччині в п’ятницю, 21 березня. Інфекцію підтвердили на тваринницьких фермах у трьох населених пунктах на півдні країни: Медведєво, Нярада та Бака. Ймовірно, збудник потрапив до Словаччини з Угорщини.

У вівторок вірус підтвердили ще на одній фермі – у селі Луч-на-Острові, що у районі Дунайська-Стреда. За словами міністра сільського господарства Ріхарда Такача, на цій фермі утримується 279 голів великої рогатої худоби.

Підозра на ящур у племінному господарстві в Дольне-Салібі поблизу Галанти не підтвердилася – результати тестів були негативними.

За оцінками прем'єр-міністра Роберта Фіцо, збитки від ящуру можуть сягнути десятків мільйонів євро. Уряд планує виплатити компенсації фермерам постраждалих господарств.

Знищення інфікованих тварин уже розпочалося на Жилінському переробному заводі. Крім того, утилізація проводитиметься у військовій зоні поблизу Левіце. Проте місцеві жителі висловили стурбованість через близькість могильника до житлових районів.