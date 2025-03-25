У Чехії на заводі боєприпасів пролунав вибух

У Чехії вранці вівторка відбувся вибух у районі Світави на підприємстві Poličské strojírny холдингу STV Invest, що займається виробництвом крупнокаліберним боєприпасів, військового обладнання і ремонтом військової техніки. Про це повідомляє Radio Praga International та інші місцеві медіа.

Поранена одна людина. Екстрені служби оголосили третій рівень пожежної загрози і евакуюють людей, повідомила речниця пожежників Вендула Горакова.

За попередніми даними, вибух трапився на складі боєприпасів. Причину з'ясовують.

Джерело, близьке до розслідування, повідомило iDNES.cz, що вибух стався на складі тротилу (тринітротолуолу).

"На місці був один постраждалий співробітник, а ще один завалений під уламками складу. На даний момент ми не знаємо більше про постраждалих", – сказав він.