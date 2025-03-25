Міністр оборони США заперечив обговорення воєнних планів у чаті, але автентичність розмови визнали в Раді нацбезпеки

Міністр оборони США Піт Гегсет заперечив обговорення планів ударів по хуситах у чаті в месенджері Signal. Спілкуючись із репортерами на Гавайях у понеділок він назвав редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга, який вчора оприлюднив відповідну інформацію, "дискредитованим", пише The Wall Street Journal.

Він сказав, що "ніхто не листувався про воєнні плани і це все, що я повинен сказати про це". Водночас речник Ради нацбезпеки Браян Хагс підтвердив справжність чату.

Він не відповів на запитання про те, чи суперечить використання месенджера правовим процедурам обробки секретної інформації.

За даними журналістів, груповий чат у месенджері мав 18 користувачів, зокрема радника з питань нацбезпеки Майка Волца, міністра оборони Піта Гегсета, віцепрезидента США Джей Ді Венса, директорка ЦРУ Джона Реткліффа, директорку національної розвідки Тулсі Габбард, міністра фінансів Скотта Бессента, спецпредставника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа і людину, підписану як MAR – імовірно, держсекретаря Марко Рубіо.

За словами Голдберга, до чату його додав Майк Волц – вочевидь, випадково. Журналіст спершу не повірив у автентичність розмови. Користувачі обговорювали повітряні удари по єменських хуситах у деталях, зокрема, говорили про зброю, цілі і навіть час атак. За словами редактора The Atlantic, час ударів у результаті збігся: цю атаку Штати провели 15 березня, а повідомлення про неї в тому чаті з'явилися за дві години до початку.

Спікер палати представників Майк Джонсон відкинув запитання про те, чи повинен Майк Волц стикнутися з наслідками після обговорення єменської операції у незахищеному груповому чаті, де ще й був журналіст.

"Ясно, я думаю, адміністрація визнала, що це було помилкою і вони постараються, аби бути певним, що це не повториться", – сказав він.

Дональд Трамп під час першої кампанії критикував суперницю-демократку Гілларі Клінттон за те, що вона використовувала приватну електронну пошту для отримання офіційної комунікації, зокрема деякої засекреченої. А Волц два роки тому критикував міністерство юстиції за відсутність розслідування стосовно його попередника, Джейка Саллівана, який, за його словами, в 2016 році надіслав на пошту Клінтон засекречені дані.