Білий дім визнав «ненавмисний» витік інформації за участю топпосадовців

Cенатор Джек Рід, головний демократ Комітету Сенату з питань збройних сил заявив, що «ця історія є одним із найбільш кричущих провалів оперативної безпеки та здорового глузду», які він коли-небудь бачив.

Білий дім визнав у понеділок, що кілька високопосадовців в адміністрації Трампа обговорювали секретні військові плани за допомогою чату у месенджері Signal, куди випадково включали головного редактора видання Atlantic Джеффрі Голдберга.

Про повідомляє The Washington Post. Брайан Хьюз, речник Ради національної безпеки Білого дому, сказав, що повідомлення з чату, оприлюднені головредом Atlantic, «здаються достовірними», і що представники адміністрації перевіряють, як випадковий контакт додали до чату.

При цьому речник Ради національної безпеки охарактеризував дискусію в Signal як «демонстрацію глибокої та продуманої координації політики між високопосадовцями», які виконують стратегію національної безпеки Трампа.

Cенатор Джек Рід, головний демократ Комітету Сенату з питань збройних сил заявив, що «ця історія є одним із найбільш кричущих провалів оперативної безпеки та здорового глузду», які він коли-небудь бачив.

«Військові операції потрібно проводити з максимальною обережністю, використовуючи затверджені безпечні лінії зв'язку, тому що на кону поставлені життя американців. Недбалість, яку демонструє кабінет президента Трампа, вражає й небезпечна», — зазначив він.

Нагадаємо, головний редактор Atlantic Джеффрі Голдберг повідомив, що отримав запрошення підключитися до чату Signal під назвою «Houthi PC small group» від радника президента США з національної безпеки Майкла Волца. Серед інших учасників були віце-президент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет і директор ЦРУ Джон Реткліфф.