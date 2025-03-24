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Під час ізраїльського удару по Смузі Гази загинув високопоставлений чиновник ХАМАСу, а ЦАХАЛ розширює наступ

Цей удар був одним із десятків, які пролунали у неділю та рано вранці понеділка, зокрема вбивши високопоставленого чиновника ХАМАС з питань освіти.

Під час ізраїльського удару по Смузі Гази загинув високопоставлений чиновник ХАМАСу, а ЦАХАЛ розширює наступ
Ісмаїл Бархум
Фото: EPA/UPG

Під час ізраїльського авіаудару у неділю ввечері по лікарні Смуги Гази було вбито високопоставленого члена політичного бюро ХАМАС, у той час як ЦАХАЛ почав розширювати свій наступ у всьому секторі, пише The Time of Israel.

Ізраїль заявив, що використав високоточну зброю, щоб вбити Ісмаїла Бархума в лікарні Насера на півдні Гази в Хан-Юнісі, називаючи його "ключовим терористом ХАМАС". Палестинське терористичне угруповання підтвердило його смерть і повідомило, що він проходив лікування від травм, отриманих під час попереднього удару.

Цей удар був одним із десятків, які пролунали у неділю та рано вранці понеділка, зокрема вбивши високопоставленого чиновника ХАМАС з питань освіти.

Армія оборони Ізраїлю також зазначила, що готується розширити наземні операції, передислокувавши бронетанкову дивізію, яка була дислокована на кордоні з Ліваном.

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Міністр оборони Ізраель Кас підтвердив розширення наступу в заяві, в якій привітав вбивство Бархума.

Він назвав посадовця ХАМАСу, члена політичного бюро терористичної групи, який раніше брав участь у фінансуванні її діяльності, як “нового прем’єр-міністра ХАМАС у Газі, який змінив Іссама Дааліса, попереднього прем’єр-міністра, якого було усунено кілька днів тому”.

Бархум був принаймні четвертим членом політичного бюро ХАМАСу, убитим із вівторка, коли Ізраїль відновив авіаудари на території після безвиході через продовження припинення вогню. Раніше в неділю ізраїльський авіаудар поблизу Хан-Юніса вбив Салаха аль-Бардавіла, ще одного високопоставленого члена політичного бюро.

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