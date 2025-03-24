Коаліція дронів виділила 20 мільйонів євро на розвідувальні БпЛА для України

Країни-партнери Коаліції дронів ухвалили рішення про виділення 20 мільйонів євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні БпЛА (ISR) тактичного рівня для Сил оборони. Поставка техніки очікується впродовж трьох місяців.

Про це повідомили у Міноборони.

Як зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, завдяки ним військові можуть розвідувати місцевість та підвищувати ситуаційну обізнаність своїх підрозділів, що важливо для успішних бойових дій.

"Ми вдячні нашим партнерам за те, що вони відгукнулися на критичну потребу. Оперативна реакція й гнучкість в прийнятті цього рішення важлива, особливо зараз, коли вони дуже потрібні Силам оборони", – сказала вона.

У лютому Коаліція дронів запустила третій міжнародний тендер на мультироторні розвідувальні дрони. Вдруге в ньому змогли взяти участь і українські розробники. Прийом заявок на тендер вже закінчився, і триває перший етап відбору.

Коаліцію дронів сформували у лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Цю ідею запропонувала Латвія. Разом із Великою Британією вони координують роботу ініціативи. Зараз у ній налічується 18 країн: Латвія, Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина, Швеція та Україна.