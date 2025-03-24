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У Франції розпочався суд у справі Жерара Депардьє про сексуальне насильство

76-річного чоловіка звинувачують у сексуальному насильстві над двома жінками на зйомках фільму “Зелені віконниці” (Les Volets Verts) режисера Жана Беккера у 2021 році.

У Франції розпочався суд у справі Жерара Депардьє про сексуальне насильство
Жерар Депардьє
Фото: EPA/UPG

Французька кінозірка Жерар Депардьє постане перед судом у кримінальному суді Парижа за звинуваченням у сексуальному насильстві, пише DW.

76-річного чоловіка звинувачують у сексуальному насильстві над двома жінками на зйомках фільму “Зелені віконниці” (Les Volets Verts) режисера Жана Беккера у 2021 році.

Близько 20 жінок раніше звинувачували його в неадекватній поведінці, але це перша справа, яка дійшла до суду. Він є однією з найвідоміших фігур у французькому русі #MeToo.

Очікується, що судове засідання триватиме 2 дні. За даними прокуратури, Депардьє може загрожувати до п'яти років ув'язнення і штраф в розмірі 75 000 євро.

Одна з жінок, 54-річна гардеробниця, звинуватила Депардьє в тому, що він загнав її в куток у коридорі, торкався її грудей, сідниць і геніталій і робив нецензурні коментарі. Друга жінка, 34 років, працювала асистентом режисера і також звинуватила Депардьє в тому, що він торкався її грудей і сідниць на знімальному майданчику.

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Жінки подали позови проти нього у лютому та березні 2024 року відповідно. Акторка Анук Грінберг, яка також знімалася у фільмі, висловила підтримку обом жінкам.

Депардьє також звинуватили у зґвалтуванні актриси Шарлотти Арнолд у 2020 році, але він заперечував це. Справа залишається відкритою.

Актор написав відкритого листа у французькій газеті Le Figaro, у якому сказав: “Ніколи, ніколи я не ображав жінку”.

Раніше француза звинувачували в водінні в нетверезому стані, сечовипусканні в проході літака та бійках.

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