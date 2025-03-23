​Премʼєр Канади пропонує розпустити парламент і провести вибори 28 квітня і "побудувати найсильнішу економіку в G7"

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні пропонує розпустити парламент і призначити дострокові вибори на 28 квітня.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Я щойно попросив генерал-губернатора розпустити парламент і призначити федеральні вибори на 28 квітня. Нам потрібно побудувати найсильнішу економіку в G7. Ми повинні розібратися з тарифами президента Трампа. Канадці заслуговують на вибір щодо того, хто має керувати цими зусиллями для нашої країни", - зазначив Карні.

14 березня 59-річний Карні склав присягу прем’єр-міністра Канади. Тоді очікувалося, що він може призначити дострокові вибори протягом наступних двох тижнів.

Марк Карні - економіст, який очолював Банк Канади у 2008-2013 роках під час фінансової кризи. Пізніше він також був головою Банку Англії й радником Джастіна Трюдо з економіки.

Раніше президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News відповів на питання, кого б він хотів бачити переможцями парламентських виборів у Канаді на тлі своїх спроб зробити сусідів "51-им штатом". Трамп сказав, що йому байдуже на те, яка партія здобуде більше підтримки, але "з лібералами домовлятися легше".