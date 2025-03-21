Як зрозуміти, що лікар надав вам якісну послугу? Базовий чеклист для пацієнтів
Як зрозуміти, що лікар надав вам якісну послугу? Базовий чеклист для пацієнтів
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
“Відфутболювання” пацієнтів: які зміни ухвалили в сімейній медицині і чи призведе це до черг на обстеження
Вже відсьогодні українці зможуть подавати до Реєстру збитків заяви за шістьма новими категоріями
Вже відсьогодні українці зможуть подавати до Реєстру збитків заяви за шістьма новими категоріями
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Інспекторка Львівської митниці вивезла з України чотирьох чоловіків у власному авто
Відмовили у госпіталізації: у Києві військовий звинувачує медиків у смерті своєї 28-річної дружини
Відмовили у госпіталізації: у Києві військовий звинувачує медиків у смерті своєї 28-річної дружини
Чи можуть європейці закрити небо над Україною?
Чи можуть європейці закрити небо над Україною?
На Київщині у лісі виявили розтяжку
На Київщині у лісі виявили розтяжку
Навіщо ми ходили в Курську область?
Навіщо ми ходили в Курську область?
Кропивницький зазнав масованої атаки дронів. Поранені 10 людей (доповнено)
Кропивницький зазнав масованої атаки дронів. Поранені 10 людей (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Канадська армія доставляє до України військову допомогу від союзників по НАТО

Канада доставляла вантажі від таких членів НАТО, як Швеція, Фінляндія, Португалія й Данія.

Канадська армія доставляє до України військову допомогу від союзників по НАТО
Канадська армія доставляє до України військову допомогу від союзників по НАТО
Фото: UNIFIER

Збройні сили Канади доставляють в Україну військові вантажі від союзників по НАТО.

Про це повідомила канадська тренувальна місія UNIFIER.

“Наша команда займається логістикою безоплатної допомоги Канади та союзників”, - йдеться у повідомленні. 

Support LB.ua

Уточнюється, що Канада доставляла вантажі від таких членів НАТО, як Швеція, Фінляндія, Португалія й Данія.

Канадці наголосили, що “завдячуючи нашій допомозі, Збройні сили України краще оснащені для подальшого захисту своєї країни”.

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies