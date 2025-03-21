Канада доставляла вантажі від таких членів НАТО, як Швеція, Фінляндія, Португалія й Данія.

Канадська армія доставляє до України військову допомогу від союзників по НАТО

Збройні сили Канади доставляють в Україну військові вантажі від союзників по НАТО.

Про це повідомила канадська тренувальна місія UNIFIER.

“Наша команда займається логістикою безоплатної допомоги Канади та союзників”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що Канада доставляла вантажі від таких членів НАТО, як Швеція, Фінляндія, Португалія й Данія.

Канадці наголосили, що “завдячуючи нашій допомозі, Збройні сили України краще оснащені для подальшого захисту своєї країни”.