Канадська армія доставляє до України військову допомогу від союзників по НАТО

Збройні сили Канади доставляють в Україну військові вантажі від союзників по НАТО.
Про це повідомила канадська тренувальна місія UNIFIER.
“Наша команда займається логістикою безоплатної допомоги Канади та союзників”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що Канада доставляла вантажі від таких членів НАТО, як Швеція, Фінляндія, Португалія й Данія.
Канадці наголосили, що “завдячуючи нашій допомозі, Збройні сили України краще оснащені для подальшого захисту своєї країни”.
Our team handles the logistics of Canadian and allied donations. We have transported donations from NATO countries such as Sweden, Finland, Portugal, and Denmark. Thanks to our support, the Armed Forces of Ukraine are better equipped to continue defending their country. pic.twitter.com/Go7RdpcoOD— CAF with Ukraine (@CAFwithUkraine) March 20, 2025