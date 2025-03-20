У розвідці застерегли українців від поїздок у країни Близького Сходу, де поновилися бойові дії

Українцям не радять відвідувати Сектор Гази, Ізраїль, Сирію, Ліван та інші країни Близького Сходу.

Рафах на півдні Смуги Гази, 22 січня 2025 року

Служба зовнішньої розвідки України попереджає українців про ризики подорожей у країн Близького Сходу через поновлення Ізраїлем воєнних дій щодо бойовиків ХАМАСу.

Про це розповіли у Службі зовнішньої розвідки України.

"18 березня Ізраїль завдав авіаударів у Секторі Гази, Лівані й на півдні Сирії, оголосивши про початок військової операції "Сила й меч". За інформацією міністра закордонних справ Ізраїлю Г. Саара операція матиме тривалий характер: "Це не атака одного дня. Ми продовжуватимемо військову операцію", — кажуть у розвідці.

Служба зовнішньої розвідки України з міркувань безпеки не рекомендує громадянам України відвідувати Сектор Гази, Ізраїль, Сирію, Ліван та інші країни Близького Сходу до завершення активних воєнних дій.