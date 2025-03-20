У розвідці застерегли українців від поїздок у країни Близького Сходу, де поновилися бойові дії

Служба зовнішньої розвідки України попереджає українців про ризики подорожей у країн Близького Сходу через поновлення Ізраїлем воєнних дій щодо бойовиків ХАМАСу.
Про це розповіли у Службі зовнішньої розвідки України.
"18 березня Ізраїль завдав авіаударів у Секторі Гази, Лівані й на півдні Сирії, оголосивши про початок військової операції "Сила й меч". За інформацією міністра закордонних справ Ізраїлю Г. Саара операція матиме тривалий характер: "Це не атака одного дня. Ми продовжуватимемо військову операцію", — кажуть у розвідці.
Служба зовнішньої розвідки України з міркувань безпеки не рекомендує громадянам України відвідувати Сектор Гази, Ізраїль, Сирію, Ліван та інші країни Близького Сходу до завершення активних воєнних дій.
- Ізраїль відновив удари у вівторок, унаслідок яких, за даними ХАМАСу, загинуло понад 400 людей.
- 19 березня Сили оборони Ізраїлю ЦАХАЛ, після майже двомісячного перемир'я та припинення вогню, заявили про початок наземної операції у Смузі Гази.