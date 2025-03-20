Вибух у центрі Рівного: СБУ заявила, що це спроба теракту

теракт у Рівному 20 березня 2025 року

20 березня близько 13:40 на вулиці Київській у Рівному стався вибух поблизу одного з торгово-розважальних центрів.

Про це повідомила Національна поліція України.

За попередніми даними, вибухнув саморобний вибуховий пристрій, який перевозили в автомобілі Peugeot.

Унаслідок вибуху постраждали водій та пасажир транспортного засобу — їх госпіталізували.

На місці події працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група Національної поліції та Служби безпеки. Територію обстежили на наявність інших небезпечних предметів.

СБУ розпочала досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 258 (терористичний акт),

ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Обласне управління СБУ заявило, що класифікує вибух у середмісті Рівного як спробу теракту і вже відкрило відповідне кримінальне провадження.

Суспільне повідомляло, що горів автомобіль таксі. Постраждали двоє чоловіків. Один з них у критичному стані, інший — у важкому стабільному стані.