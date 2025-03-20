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На Нікопольщині Дніпропетровської області росіяни вбили та поранили двох людей

Під обстрілами РФ опинилися також громади Синельниківського району.

На Нікопольщині Дніпропетровської області росіяни вбили та поранили двох людей
обстріли Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Росіяни атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини ударними  БпЛА та з артилерії. Є пошкодження, загинула людина.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Нікопольщині через обстріли загинув 73-річний чоловік. Постраждала жінка 68 років, вона буде лікуватися амбулаторно. 

Пошкоджені приватний будинок та гараж.

Під ворожими обстрілами опинилася також Синельниківщина. У Межівській громаді окупанти поцілили безпілотниками. Пошкоджені сільгосппідприємство, приватний будинок, господарська споруда. 

По Новопавлівській – окупанти скинули КАБ. Частково зруйновані 3 приватні оселі, ще 8 – понівечені. Побиті авто і мотоцикл.

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