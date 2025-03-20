На Нікопольщині Дніпропетровської області росіяни вбили та поранили двох людей

Під обстрілами РФ опинилися також громади Синельниківського району.

Росіяни атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини ударними БпЛА та з артилерії. Є пошкодження, загинула людина.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На Нікопольщині через обстріли загинув 73-річний чоловік. Постраждала жінка 68 років, вона буде лікуватися амбулаторно.

Пошкоджені приватний будинок та гараж.

Під ворожими обстрілами опинилася також Синельниківщина. У Межівській громаді окупанти поцілили безпілотниками. Пошкоджені сільгосппідприємство, приватний будинок, господарська споруда.

По Новопавлівській – окупанти скинули КАБ. Частково зруйновані 3 приватні оселі, ще 8 – понівечені. Побиті авто і мотоцикл.