На Нікопольщині Дніпропетровської області росіяни вбили та поранили двох людей

Росіяни атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини ударними БпЛА та з артилерії. Є пошкодження, загинула людина.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
На Нікопольщині через обстріли загинув 73-річний чоловік. Постраждала жінка 68 років, вона буде лікуватися амбулаторно.
Пошкоджені приватний будинок та гараж.
Під ворожими обстрілами опинилася також Синельниківщина. У Межівській громаді окупанти поцілили безпілотниками. Пошкоджені сільгосппідприємство, приватний будинок, господарська споруда.
По Новопавлівській – окупанти скинули КАБ. Частково зруйновані 3 приватні оселі, ще 8 – понівечені. Побиті авто і мотоцикл.
- Ще дві громади, Межівська та Грушівська, Дніпропетровської області потрапили до списку територій можливих бойових дій.