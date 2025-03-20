DW: ЄС припинив обговорення конфіскації заморожених активів Росії

Російські активи мають залишатися заблокованими доти, доки Росія не припинить свою агресію проти України та не компенсує завдані збитки.

Євросоюз припинив обговорення конфіскації заморожених активів Росії, передає Deutsche Welle.

Це підтверджує текст висновків саміту ЄС від 20 березня.

Згідно з документом, лідери країн ЄС залишили без змін положення про те, що російські активи мають залишатися заблокованими доти, доки Росія не припинить свою агресію проти України та не компенсує завдані збитки.

Проти вилучення понад 200 мільярдів євро російських активів виступила низка держав Євросоюзу. Серед основних аргументів: законодавчі обмеження в ЄС, ризик створення прецеденту, який може зашкодити європейській фінансовій системі, можливість використовувати відсотки від цих коштів для підтримки України, а також важливість збереження активів як інструменту впливу на Росію в майбутніх мирних переговорах.

«Ми починаємо думати про ендшпиль в Україні, про мирні переговори, припинення вогню, мирну угоду, яка може бути підписана як через три місяці, так і через три роки. І люди починають розуміти, що мати ці активи може бути важливіше, ніж конфіскувати їх, не знаючи при цьому, що з ними робити», - зазначив європейський дипломат.

Попри відмову від конфіскації активів ЄС має намір посилювати санкційний тиск на Росію. Зокрема, йдеться про нові обмеження та посилення контролю за виконанням вже запроваджених заходів, щоб послабити здатність Москви продовжувати війну проти України.