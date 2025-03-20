ЗМІ: щонайменше 70 людей загинуло унаслідок нічних авіаударів у Смузі Гази

Reuters з посиланням на палестинських медиків повідомило, що ізраїльські удари вразили кілька будинків у північних і південних районах анклаву.

Щонайменше 70 людей загинуло унаслідок нічних авіаударів Ізраїлю у Смузі Гази, пише DW з посиланням на палестинські джерела охорони здоров'я, якими керує ХАМАС.

Інформаційне агентство Reuters з посиланням на палестинських медиків повідомило, що ізраїльські удари вразили кілька будинків у північних і південних районах анклаву.

Кількість загиблих неможливо перевірити незалежно.

Збройні сили Ізраїлю поки що не прокоментували останні події, але заявили, що війська почали “цілеспрямовану наземну діяльність у центральній і південній частині Гази”, щоб розширити буферну зону безпеки.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що війська “взяли контроль і знову поширили свій контроль на центр коридору Нецарім”.

Ізраїльські сили вийшли з коридору, військової зони, яка розділяє Газу на північну та південну половини, ‒ у межах частини угоди про припинення вогню у січні.

Армія оборони Ізраїлю також спростувала повідомлення про те, що вона завдала удару по комплексу ООН у Дейр-ель-Балах, під час якого, за словами Управління ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС), було вбито щонайменше одного співробітника.