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Азербайджан і Ізраїль провели перемовини для завершення угоди з розвідки газу

У 2023 році Ізраїль надав Азербайджанській державній нафтовій компанії (SOCAR) права на розвідку.

Азербайджан і Ізраїль провели перемовини для завершення угоди з розвідки газу
Фото: EPA/UPG

Азербайджан має намір збільшити свою участь в енергетичному секторі Ізраїлю, пишуть Euronews.

Делегація на чолі з Мікаїлом Чингізом огли Джаббаровим, міністром економіки Азербайджану, нещодавно провела переговори в Ізраїлі для завершення ключової угоди з розвідки газу.

У 2023 році Ізраїль надав Азербайджанській державній нафтовій компанії (SOCAR) права на розвідку. Однак прогрес у розвідці природного газу біля ізраїльського узбережжя був затриманий через війну у Смузі Гази, яка почалася в жовтні 2023 року.

У понеділок Ізраїль надав ліцензії на розвідку консорціуму, що складається з азербайджанської SOCAR, британської BP та ізраїльської NewMed Energy.

SOCAR шукатиме газ у зоні I, площею 1700 квадратних кілометрів на півночі економічних вод Ізраїлю. Це буде перше буріння SOCAR за межами Азербайджану.

Також був підписаний меморандум про взаєморозуміння між SOCAR та ізраїльською компанією Union Energy щодо спільної розвідувальної діяльності у Виключній економічній зоні Ізраїлю (EEZ), сказав Джаббаров.

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Крім того, 31 січня SOCAR оголосила про підписання угоди з Union Energy про придбання 10% акцій у проекті Tamar, одному з найбільших газових родовищ у Середземному морі.

SOCAR інвестує в ізраїльське морське газове родовище Тамар і зараз розширює свою участь за допомогою нових ліцензій на розвідку.

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