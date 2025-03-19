Суддя заблокував указ Трампа про заборону проходження трансгендерними людьми служби в армії

Суддя вважає, що заборона порушує конституційні права цих людей.

У США федеральний суддя заблокував виконання указу президента Дональда Трампа, який забороняє трансгендерам брати участь у військовій службі.

Про це пише Associated Press.

Зазначається, що окружний суддя США Ана Рейєс у Вашингтоні постановила, що наказ Трампа виключити трансгендерних військових із військової служби, ймовірно, порушує їхні конституційні права.

Рейєс, яку призначив експрезидент Джо Байден, відклала свій наказ до ранку п'ятниці, щоб дати адміністрації Трампа час для оскарження.

"Суд знає, що ця думка призведе до бурхливих публічних дебатів і апеляцій....Ми всі повинні погодитися, що кожна людина, яка відгукнулася на заклик служити, заслуговує на нашу вдячність і повагу", – зазначила вона.

Тим часом заступник голови адміністрації Трампа Стівен Міллер опублікував у соціальних мережах відповідь на це рішення.

"Судді окружного суду тепер вирішили, що вони командують Збройними силами… чи немає кінця цьому божевіллю?" – йдеться у його пості.

District court judges have now decided they are in command of the Armed Forces…is there no end to this madness? https://t.co/mBFxICogk4 — Stephen Miller (@StephenM) March 19, 2025