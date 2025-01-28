Дональд Трамп наказав Пентагону розібратися з трансгендерами в армії

На думку Дональда Трампа, гендерна ідентичність, відмінна від статі, є перешкодою для військової служби.

Президент США Дональд Трамп наказав Міністерству оборони США оновити впродовж 60 днів свою політику щодо медичних стандартів і представити впродовж 30 днів комплекс заходів щодо військовослужбовців-трансгендерів.

На думку Дональда Трампа, гендерна ідентичність, відмінна від статі, є перешкодою для військової служби.

Про це йдеться в указі президента США.

“Багато станів психічного та фізичного здоров’я несумісні з активною службою, від станів, які вимагають значного прийому ліків або медичного лікування, до біполярних та пов’язаних з ними розладів, розладів харчування, суїцидальності та попередньої психіатричної госпіталізації, – йдеться в документі. – Згідно з військовою місією та давньою політикою Міністерства оборони, вираження фальшивої «гендерної ідентичності», що відрізняється від статі особи, не може задовольнити суворі стандарти, необхідні для військової служби. Крім гормональних і хірургічних медичних втручань, прийняття гендерної ідентичності, несумісної зі статтю особи, суперечить відданості солдата чесному, правдивому та дисциплінованому способу життя, навіть в особистому житті. Твердження чоловіка про те, що він є жінкою, і його вимога, щоб інші поважали цю брехню, не узгоджується зі смиренням і самовідданістю, які вимагаються від військовослужбовця. Заради нашої нації та американців-патріотів, які добровільно зголошуються їй служити, військова служба має бути збережена для тих, хто психічно та фізично придатний до служби”.

Раніше Дональд Трамп наказав Пентагону припинити програми різноманітності та відновити на службі військовослужбовців, звільнених за відмову вакцинуватися від коронавірусу або ж виплатити їм компенсацію.

Проти просування в збройних силах ідеології пробудження та практик різноманіття активно виступає новий міністр оборони США Піт Хегсет. В одній зі своїх книг він писав, що армія США стала “слабкою та жіночою”.

Більше про Піта Хегсета читайте у нашому тексті “Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США”.