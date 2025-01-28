Унаслідок боїв у Гомі у ДРК загинуло щонайменше 17 людей, понад 370 поранені

У Кігалі повідомили, що п’ятеро цивільних були вбиті на кордоні з Руандою.

У лікарні в Гомі госпіталізовані постраждалі від зіткнень

Унаслідок зіткнень у місті Гома на сході Демократичної Республіки Конго, яке перебуває в облозі, загинуло щонайменше 17 людей і отримали поранення майже 370, повідомляють France24.

Зараз тривають бої між конголезькими військовими і бойовиками M23, яких підтримує армія Руанди.

У Кігалі повідомили, що п’ятеро цивільних були вбиті на кордоні з Руандою.

M23 відродилася наприкінці 2021 року після років затишшя та почала захоплювати значні території східної провінції Північне Ківу. Бої з конголезькими військовими посилилися з початку цього року.

Вчора у міських лікарнях лікувалися 367 людей, поранених у сутичках, а за даними AFP загинуло щонайменше 17 людей. Більшість постраждалих були цивільними.

За словами голови ООН у справах біженців Філіппо Гранді, бойові дії посилили гуманітарну кризу, лише цього місяця зробивши пів мільйона людей вимушеними переселенцями. У міжнародній організації також попередили, що конфлікт може спровокувати регіональну війну.

Уряд ДРК заявив, що “продовжує працювати над тим, щоб уникнути різанини та людських жертв” у Гомі.

Фото: Скріншот

Фото: Скріншот

Кризовий саміт

За даними ООН і джерел безпеки, бойовики М23 і руандійські солдати увійшли в Гому після тижнів наступу на місто.

Президент Кенії Вільям Руто заявив, що президент Конго Фелікс Чісекеді та його колега з Руанди Поль Кагаме візьмуть участь у кризовому саміті в середу.

Рада миру та безпеки Африканського союзу збирається сьогодні для обговорення ескалації кризи.

У розмові з Чісекеді держсекретар США Марко Рубіо підтвердив “повагу Вашингтона до суверенітету ДРК” і погодився з необхідністю “відновити переговори між ДРК і Руандою якомога швидше”.

У Міністерстві закордонних справ України засудили порушення територіальної цілісності та суверенітету ДРК та захоплення бойовиками М23 населених пунктів у провінції Північне Ківу.