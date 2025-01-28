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Унаслідок боїв у Гомі у ДРК загинуло щонайменше 17 людей, понад 370 поранені

У Кігалі повідомили, що п’ятеро цивільних були вбиті на кордоні з Руандою.

Унаслідок боїв у Гомі у ДРК загинуло щонайменше 17 людей, понад 370 поранені
У лікарні в Гомі госпіталізовані постраждалі від зіткнень
Фото: EPA/UPG

Унаслідок зіткнень у місті Гома на сході Демократичної Республіки Конго, яке перебуває в облозі, загинуло щонайменше 17 людей і отримали поранення майже 370, повідомляють France24.

Зараз тривають бої між конголезькими військовими і бойовиками M23, яких підтримує армія Руанди.

У Кігалі повідомили, що п’ятеро цивільних були вбиті на кордоні з Руандою.

M23 відродилася наприкінці 2021 року після років затишшя та почала захоплювати значні території східної провінції Північне Ківу. Бої з конголезькими військовими посилилися з початку цього року.

Вчора у міських лікарнях лікувалися 367 людей, поранених у сутичках, а за даними AFP загинуло щонайменше 17 людей. Більшість постраждалих були цивільними.

За словами голови ООН у справах біженців Філіппо Гранді, бойові дії посилили гуманітарну кризу, лише цього місяця зробивши пів мільйона людей вимушеними переселенцями. У міжнародній організації також попередили, що конфлікт може спровокувати регіональну війну.

Уряд ДРК заявив, що “продовжує працювати над тим, щоб уникнути різанини та людських жертв” у Гомі.

Фото: Скріншот
Фото: Скріншот

Кризовий саміт

За даними ООН і джерел безпеки, бойовики М23 і руандійські солдати увійшли в Гому після тижнів наступу на місто.

Президент Кенії Вільям Руто заявив, що президент Конго Фелікс Чісекеді та його колега з Руанди Поль Кагаме візьмуть участь у кризовому саміті в середу.

Рада миру та безпеки Африканського союзу збирається сьогодні для обговорення ескалації кризи.

У розмові з Чісекеді держсекретар США Марко Рубіо підтвердив “повагу Вашингтона до суверенітету ДРК” і погодився з необхідністю “відновити переговори між ДРК і Руандою якомога швидше”.

У Міністерстві закордонних справ України засудили порушення територіальної цілісності та суверенітету ДРК та захоплення бойовиками М23 населених пунктів у провінції Північне Ківу.

  • У Демократичній Республіці Конго мешкає 100 мільйонів, а її територія приблизно дорівнює Західній Європі. Масштабні запаси корисних копалин країни перебувають під прицілом китайських і західних компаній, а також численних збройних угруповань.
  • Східні прикордонні райони ДР Конго ‒ це “порохова бочка” з повстанських і ополченських вотчин, що виникли внаслідок двох регіональних воєн після геноциду в Руанді в 1994 році. Тоді екстремісти хуту вбили близько 1 мільйона осіб народності тутсі та помірних хуту. Багато хуту, деякі з яких були винуватцями геноциду, а інші біженцями, втекли до Конго після геноциду, що є однією з корінних причин нестабільності там.
  • Руанда звинувачує конголезький уряд і армію в союзі з очолюваним хуту ополченням, що, за їхніми словами, загрожує безпеці Руанди, а також тутсі, які мешкають у Конго.
  • Конго відкидає претензії Руанди, звинувачуючи Кігалі в озброєнні M23, щоб контролювати частини території Конго з метою розграбування корисних копалин. Уряд Кіншаси заявив, що армія Руанди присутня в Гомі, але сили Конго працюватимуть, щоб запобігти "різанині та втраті людських життів".
  • M23, останній у довгому списку повстанських рухів під проводом тутсі, які підтримує Руанда, захопили Гому в 2012 році, але відійшли через кілька днів після угоди, укладеної за посередництва сусідніх країн.
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