ВВС: Абрамович ухилився від мільйонних податків за допомогою схеми оренди суперяхт

Він уникнув сплати податків через компанії, які здавали яхти в оренду йому самому або іншим компаніям, які він контролював.

Російський олігарх Роман Абрамович, який перебуває під санкціями ЄС, ухилився від податків на мільйони євро за допомогою десятирічної схеми оренди суперяхт.

Про це йдеться у розслідуванні ВВС.

У схемі були задіяні 5 розкішних яхт, які олігарх купив протягом 2000-х років.

Серед них 115-метрова Pelorus, яку він начебто позичив футболісту «Челсі» Джону Террі на медовий місяць у 2007 році, і Eclipse, яка колись була найбільшою приватною яхтою у світі завдовжки 162,5 м і коштувала приблизно 700 мільйонів доларів.

Схему ухилення від сплати податків на яхти та інші "секрети корпоративної імперії олігарха" розкриті в понад 400 000 файлів і 72 000 електронних листів, які "просочилися" від кіпрського постачальника корпоративних послуг MeritServus. Компанія керувала бізнесом олігарха через мережу фірм, що належать низці трастів, бенефіціаром яких був Абрамович.

За схемою, Абрамович уникнув сплати величезних податків на експлуатаційні витрати яхт у водах ЄС через компанії, які здавали яхти в оренду йому самому або іншим компаніям, які він контролював.

Згідно із документами, усі п’ять яхт були здані в оренду компанії на Кіпрі під назвою Blue Ocean Yacht Management, яка зафрахтувала їх декільком компаніям на Британських Віргінських островах. Ці компанії здавалися незалежними, але фактично контролювалися Абрамовичем.

Зокрема, компанії, які орендували яхти і кінцевий "клієнт" не повинні мати тих самих акціонерів, директорів або зареєстрованих адрес, щоб уникнути будь-якого "спільного зв’язку", який міг би викликати підозру.

Видання пише, що якби це був справжній бізнес з оренди суперяхт, можна було б очікувати значних прибутків. Однак рахунки Blue Ocean показують, що з 2005 по 2012 роки її витрати майже відповідали доходам. Насправді корпоративний податок майже не сплачувався, оскільки прибутки компанії були крихітними.

Схему із суперяхтами двічі розглядав суд.

Зокрема, італійська прокуратура почала провадження проти трьох капітанів пана Абрамовича за несплату акцизу на заправку та ухилення від податків. Але через кілька місяців справу припинили.

А на Кіпрі податкова окремо розслідувала справу Blue Ocean щодо несплаченого ПДВ на суму до 17 мільйонів євро. Згідно з рішенням апеляції в 2018 році, слідчі з питань ПДВ встановили, що Blue Ocean не надала жодних доказів того, що компанії, які орендували яхти, "займалися економічною діяльністю". Тому позов про те, що човни використовувалися в комерційних цілях, було відхилено.

Зрештою, Кіпр звинувачував Blue Ocean в ухиленнях від податків на суму за нижчу цифру в 14 мільйонів євро, але невідомо, чи цю суму згодом сплатили. Компанія не змогла взяти участь у власній апеляції в березні 2024 року і була розпущена через чотири місяці.