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Швеція затримала судно, яке підозрюють у пошкодженні кабелю на дні Балтійського моря

За даними моніторингового сервісу, судно вийшло з російського порту Усть-Луга.

Швеція затримала судно, яке підозрюють у пошкодженні кабелю на дні Балтійського моря
Військові кораблі у Балтійському морі
Фото: EPA/UPG

Шведська прокуратура розпочала розслідування чергового пошкодження підводного оптоволоконного кабелю у Балтійському морі і затримала судно, яке підозрюють у цьому. Правоохоронці Швеції назвали це диверсією при обтяжуючих обставинах. 

Про це пишуть АР, Еxpressen та LRT

Кабель проходить між Латвією та шведським островом Готланд.

Берегова охорона Швеції підтвердила газеті Expressen, що вони були на місці біля судна, яке стояло на якорі біля порту Карлскруна. У ЗМІ кажуть, що це – корабель "Vezhen" під прапором Мальти.

Згідно з даними сайту із моніторингу руху суден Vesselfinder, цей корабель вийшов із російського порту Усть-Луга кількома днями раніше і проходив між Готландом і Латвією в момент, коли ймовірно сталося пошкодження.

Пізніше стало відомо, що на борту корабля перебуває шведський урядовий персонал. Поруч із судном стоять два кораблі берегової охорони. 

У розслідуванні бере участь низка органів влади, включаючи національний оперативний департамент поліції, берегову охорону та збройні сили Швеції.

Невідомо, чи когось із членів екіпажу заарештували. 

Раніше військово-морські сили Латвії повідомляли, що поблизу місця інциденту помітили "підозріле судно" Michalis San разом із двома іншими суднами. Кілька вебсайтів, які відстежують рух суден, стверджують, що цей корабель прямував до Росії.

Латвійський державний радіо-телецентр повідомив у неділю, що зафіксував перебої в передачі даних на кабелі, що йде від міста Вентспілс до шведського острова Готланд. Тоді і повідомили про пошкодження кабелю через "зовнішній вплив".

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня зазначила, що її уряд "працює разом із нашими шведськими союзниками та НАТО над розслідуванням інциденту, включаючи патрулювання району, а також інспектування суден, які були в цьому районі".

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що принаймні один кабель, який належить "латвійській юридичній особі", ймовірно, був пошкоджений. Він сказав, що Швеція сприятиме розслідуванню інциденту.

Раніше цього місяця НАТО розпочало військові навчання під назвою "Балтійський вартовий". У цих навчаннях взяли участь фрегати, морські патрульні літаки та флот військово-морських безпілотників для забезпечення "посиленого спостереження та стримування" в Балтійському морі, щоб захистити підводні кабелі та трубопроводи.

  • Вранці 26 січня отримав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо та телемовлення (LVRTC). Кабель лежить на глибині понад 50 м, тож конкретно про збитки стане відомо тільки після початку ремонтних робіт.
  • Раніше виявився несправним підводний телекомунікаційний кабель C-Lion1, який прокладений між Фінляндією та Німеччиною. 
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