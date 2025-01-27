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Білоруський ЦВК оголосив попередні результати "виборів" Лукашенка

"Вибори" знову відбувалися без спостерігачів, а серед кандидатів не було опозиції. 

Білоруський ЦВК оголосив попередні результати "виборів" Лукашенка
Фото: belnovosti.by

Білоруський центральний виборчий комітет оголосив попередні результати "виборів" президента країни, які знову проводили без участі незалежних спостерігачів. Олександр Лукашенко, згідно з цими даними, "перемагає" з попереднім результатом в 86,82 %, пише російськомовне бюро Радіо Свобода

Загалом у бюлетнях було чотири кандидати. Найбільшу кількість серед них, за наведеними підконтрольній владі ЦВК, отримав лідер білоруської комуністичної партії – 3,21 %.

"Проти всіх" проголосували 3,6 %. Явка, за офіційними даними, склала понад 85 %. 

Тепер Лукашенко отримає сьомий термін на посаді президента Білорусі. За весь час після розпаду СРСР ця країна не бачила інших очільників, окрім Лукашенка. 

BBC звертало увагу, що в виборах цього року взагалі не було опозиційний кандидатів. Навіть ті, хто балотувався, заявляв про підтримку Лукашенка.

Вибори 2020 року супроводжувалися масовими протестами. Тоді опозицію очолювали подружжя Світлани і Сергія Тихановських, Марія Колеснікова та інші. Однак Лукашенко частину опозиції, зокрема Сергія і Марію, посадив, частина вирішила виїхати з країни. Так само відбулося і з громадянами, які протестували: велика їх кількість сіла за ґрати, деякі виїхали. 

 

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