Колумбія не прийняла американські літаки, які перевозили колумбійських мігрантів

Колумбія не прийняла американські літаки зі своїми мігрантами.
Як заявив президент країни Густаво Петро, «США не можуть ставитись до колумбійських мігрантів як до злочинців».
«Я заперечую в'їзд на нашу територію американських літаків, які перевозять колумбійських мігрантів. Сполучені Штати повинні розробити протокол гідного поводження з мігрантами, перш ніж приймати їх», - наголосив Петро.
За словами президента Колумбії, у країні «нелегально» проживають 15 660 американців.
"Вони повинні звернутися до нашої імміграційної служби, щоб урегулювати свою ситуацію", - наголосив Петро.
Також президент зазначив, що залишив відкритою можливість приймати рейси з мігрантами, але закликав США використовувати цивільні літаки та встановити більш ефективні протоколи поводження з мігрантами.
- Одним з перших указів президента США Дональда Трампа на посаді став указ про імміграцію. На кордон із Мексикою відправили півтори тисячі військових, покликаних боротися з нелегалами.
- Днями у Штатах стартували депортаційні рейси. Так, світлину з вишикуваними у чергу людей, які тримали руки перед собою, опублікувала прессекретарка Білого дому Керолін Лівітт.
- Перед цим у Білому домі повідомляли про затримання понад 500 нелегалів усього за один день.
- Цього тижня США повернули мігрантів до Гватемали на військових літаках. Крім того Вашингтон тисне і на Мексику, щоб вона репатріювала своїх громадян.