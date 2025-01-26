Колумбія не прийняла американські літаки, які перевозили колумбійських мігрантів

«Сполучені Штати повинні розробити протокол гідного поводження з мігрантами, перш ніж приймати їх», - заявив Густаво Петро.

Колумбія не прийняла американські літаки зі своїми мігрантами.

Як заявив президент країни Густаво Петро, «США не можуть ставитись до колумбійських мігрантів як до злочинців».

«Я заперечую в'їзд на нашу територію американських літаків, які перевозять колумбійських мігрантів. Сполучені Штати повинні розробити протокол гідного поводження з мігрантами, перш ніж приймати їх», - наголосив Петро.

За словами президента Колумбії, у країні «нелегально» проживають 15 660 американців.

"Вони повинні звернутися до нашої імміграційної служби, щоб урегулювати свою ситуацію", - наголосив Петро.

Також президент зазначив, що залишив відкритою можливість приймати рейси з мігрантами, але закликав США використовувати цивільні літаки та встановити більш ефективні протоколи поводження з мігрантами.