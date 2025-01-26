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Колумбія не прийняла американські літаки, які перевозили колумбійських мігрантів

«Сполучені Штати повинні розробити протокол гідного поводження з мігрантами, перш ніж приймати їх», - заявив Густаво Петро.

Колумбія не прийняла американські літаки, які перевозили колумбійських мігрантів
президент Колумбії Густаво Петро
Фото: Facebook/Gustavo Petro

Колумбія не прийняла американські літаки зі своїми мігрантами.

Як заявив президент країни Густаво Петро, «США не можуть ставитись до колумбійських мігрантів як до злочинців».

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«Я заперечую в'їзд на нашу територію американських літаків, які перевозять колумбійських мігрантів. Сполучені Штати повинні розробити протокол гідного поводження з мігрантами, перш ніж приймати їх», - наголосив Петро.

За словами президента Колумбії, у країні «нелегально» проживають 15 660 американців.

"Вони повинні звернутися до нашої імміграційної служби, щоб урегулювати свою ситуацію", - наголосив Петро.

Також  президент зазначив, що залишив відкритою можливість приймати рейси з мігрантами, але закликав США використовувати цивільні літаки та встановити більш ефективні протоколи поводження з мігрантами.

  • Одним з перших указів президента США Дональда Трампа на посаді став указ про імміграцію. На кордон із Мексикою відправили півтори тисячі військових, покликаних боротися з нелегалами.
  • Днями у Штатах стартували депортаційні рейси. Так, світлину з вишикуваними у чергу людей, які тримали руки перед собою, опублікувала прессекретарка Білого дому Керолін Лівітт.
  • Перед цим у Білому домі повідомляли про затримання понад 500 нелегалів усього за один день.
  • Цього тижня США повернули мігрантів до Гватемали на військових літаках. Крім того Вашингтон тисне і на Мексику, щоб вона репатріювала своїх громадян.
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