У Балтійському морі знову був пошкоджений кабель зв’язку. Латвія розслідує інцидент

Також країна запросила допомогу у Швеції та інших держав Балтії.

Вранці 26 січня отримав пошкодження підводний оптоволоконний кабель Латвійського державного центру радіо та телемовлення (LVRTC), передає портал LSM.

Система моніторингу зафіксувала перебої у передачі даних на ділянці Вентспілс — Готланд. LVRTC продовжує надавати послуги, використовуючи інші маршрути; при цьому можливе уповільнення швидкості, хоча в основному це не торкається кінцевих користувачів у Латвії.

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня скликала з цього приводу нараду відповідальних структур. Латвійські військові обстежили судно Michalis San, яке перебувало поряд із місцем аварії, і продовжують вивчати рух у цьому районі. Під час перевірки виявили, що судно перебуває на шляху до РФ і чекає на дозвіл від агента, щоб туди вирушити. Жодної підозрілої активності на палубі чи пошкоджень якоря не зафіксували.

Глава латвійського уряду на пресконференції розповіла, що Латвія готувалася до потенційної кризи і тому організували передачу даних альтернативними маршрутами. Також Сіліня зв'язалася із прем'єрами Швеції та країн Балтії. Шведську берегову охорону попросили взяти участь у розслідуванні, і Стокгольм пообіцяв надати будь-яку допомогу.

Про ступінь пошкодження кабелю наразі невідомо. Він лежить на глибині понад 50 м, тож конкретно про збитки стане відомо тільки після початку ремонтних робіт.

Сіліня заявила, що Латвія продовжує в цьому плані співпрацювати з країнами НАТО і балтійського регіону, аби з’ясувати обставини інциденту і провести належне розслідування.