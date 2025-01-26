Унаслідок атаки на лікарню у Судані загинуло 70 осіб

Африканська країна охоплена громадянською війною між армією та силами повстанців. Унаслідок конфлікту загинули десятки тисяч людей і більше 12 мільйонів залишилися без домівок.

Унаслідок атаки безпілотника на єдину діючу лікарню в місті Ель-Фашер на заході Судану загинуло близько 70 людей і 19 отримали поранення.

Про це повідомляє DW з посиланням на главу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедроса Адана Гебреїсуса.

“Атака сталася в той час, коли доступ до медичної допомоги у країні вже серйозно обмежений через закриття медичних закладів після інтенсивних бомбардувань”, ‒ йдеться у його дописі на соцплатформі X.

“Понад усе народ Судану потребує миру. Найкращі ліки – мир”, ‒ додав він.

Відомо також про напад на медичний заклад MADO в Аль-Малха у Північному Дарфурі, що призвело до призупинення надання первинної медичної допомоги жителям і переміщеним особам.

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії засудило атаку як “порушення міжнародного права”.

The appalling attack on Saudi Hospital in El Fasher, #Sudan, led to 19 injuries and 70 deaths among patients and companions. At the time of the attack, the hospital was packed with patients receiving care.



The attack comes at a time when access to health care is already… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 25, 2025

Хто стояв за нападом?

Місцева влада поклала відповідальність за удар на Сили швидкої підтримки повстанців (RSF), які борються з суданськими військовими та союзними силами.

З квітня 2023 року воєнізоване угруповання захопило майже весь величезний західний регіон Дарфур.

Представник ООН Клементіна Нквета-Саламі, яка координує гуманітарні зусилля в Судані, заявила, що RSF оголосили 48-годинний ультиматум збройним силам Судану залишити Ель-Фашер. Місто перебуває в облозі RSF з травня 2024 року, а групи, пов’язані з суданськими військовими, нещодавно відступили.

Армія під командуванням генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана досягла значного прогресу проти RSF за останні місяці. Раніше у січні Сполучені Штати оголосили про санкції проти Бурхана, а також проти його суперника Мохамеда Хамдана Дагало, який очолює RSF.

Громадянська війна у Судані

Війна триває у Судані з квітня 2023 року. Унаслідок конфлікту загинули десятки тисяч людей, понад 12 мільйонів було переміщено, а сотні тисяч опинилися в голоді.

Понад 24,6 мільйона людей ‒ близько половини населення Судану ‒ стикаються з “високим рівнем гострої нестачі продовольства”.