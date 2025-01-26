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Унаслідок атаки на лікарню у Судані загинуло 70 осіб

Африканська країна охоплена громадянською війною між армією та силами повстанців. Унаслідок конфлікту загинули десятки тисяч людей і більше 12 мільйонів залишилися без домівок.

Унаслідок атаки на лікарню у Судані загинуло 70 осіб
Місто Ель-Фашер на заході Судану
Фото: agenzianova.com

Унаслідок атаки безпілотника на єдину діючу лікарню в місті Ель-Фашер на заході Судану загинуло близько 70 людей і 19 отримали поранення.

Про це повідомляє DW з посиланням на главу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедроса Адана Гебреїсуса.

“Атака сталася в той час, коли доступ до медичної допомоги у країні вже серйозно обмежений через закриття медичних закладів після інтенсивних бомбардувань”, ‒ йдеться у його дописі на соцплатформі X.

“Понад усе народ Судану потребує миру. Найкращі ліки – мир”, ‒ додав він.

Відомо також про напад на медичний заклад MADO в Аль-Малха у Північному Дарфурі, що призвело до призупинення надання первинної медичної допомоги жителям і переміщеним особам.

Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії засудило атаку як “порушення міжнародного права”.

Хто стояв за нападом?

Місцева влада поклала відповідальність за удар на Сили швидкої підтримки повстанців (RSF), які борються з суданськими військовими та союзними силами.

З квітня 2023 року воєнізоване угруповання захопило майже весь величезний західний регіон Дарфур.

Представник ООН Клементіна Нквета-Саламі, яка координує гуманітарні зусилля в Судані, заявила, що RSF оголосили 48-годинний ультиматум збройним силам Судану залишити Ель-Фашер. Місто перебуває в облозі RSF з травня 2024 року, а групи, пов’язані з суданськими військовими, нещодавно відступили.

Армія під командуванням генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана досягла значного прогресу проти RSF за останні місяці. Раніше у січні Сполучені Штати оголосили про санкції проти Бурхана, а також проти його суперника Мохамеда Хамдана Дагало, який очолює RSF.

Громадянська війна у Судані

Війна триває у Судані з квітня 2023 року. Унаслідок конфлікту загинули десятки тисяч людей, понад 12 мільйонів було переміщено, а сотні тисяч опинилися в голоді.

Понад 24,6 мільйона людей ‒ близько половини населення Судану ‒ стикаються з “високим рівнем гострої нестачі продовольства”.

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