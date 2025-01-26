Трамп оголосив про санкції проти Колумбії після відмови прийняти літаки з мігрантами

Зокрема, йдеться про 25% мита на всі товари, що надходять із Колумбії до США.

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення санкції проти Колумбії після того, як країна не прийняла американські літаки зі своїми мігрантами.

У соцмережі Truth Трамп написав, що доручив своїй адміністрації запровадити такі заходи проти Колумбії:

25% мита на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів. Через тиждень 25% мита підвищать до 50%;

заборона на поїздки та негайне відкликання віз для колумбійських урядовців, а також усіх союзників та прихильників;

візові обмеження для всіх членів партії, членів сімей та прихильників колумбійського уряду;

посилені митні та прикордонні перевірки всіх громадян Колумбії та вантажів з міркувань національної безпеки;

повністю застосують казначейські, банківські та фінансові санкції IEEPA.

«Ці заходи - лише початок. Ми не дозволимо уряду Колумбії порушити свої правові зобов'язання щодо прийому та повернення злочинців, яких вони силою завезли до Сполучених Штатів» - написав Трамп.