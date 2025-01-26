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Трамп оголосив про санкції проти Колумбії після відмови прийняти літаки з мігрантами

Зокрема, йдеться про 25% мита на всі товари, що надходять із Колумбії до США.

Трамп оголосив про санкції проти Колумбії після відмови прийняти літаки з мігрантами
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення санкції проти Колумбії після того, як країна не прийняла американські літаки зі своїми мігрантами.

У соцмережі Truth Трамп написав, що доручив своїй адміністрації запровадити такі заходи проти Колумбії:

  • 25% мита на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів. Через тиждень 25% мита підвищать до 50%;
  • заборона на поїздки та негайне відкликання віз для колумбійських урядовців, а також усіх союзників та прихильників;
  • візові обмеження для всіх членів партії, членів сімей та прихильників колумбійського уряду;
  • посилені митні та прикордонні перевірки всіх громадян Колумбії та вантажів з міркувань національної безпеки;
  • повністю застосують казначейські, банківські та фінансові санкції IEEPA.

«Ці заходи - лише початок. Ми не дозволимо уряду Колумбії порушити свої правові зобов'язання щодо прийому та повернення злочинців, яких вони силою завезли до Сполучених Штатів» - написав Трамп.

  • 26 січня стало відомо, що Колумбія не прийняла американські літаки зі своїми мігрантами.
  • Президент країни Густаво Петро заявив, що «США не можуть ставитись до колумбійських мігрантів як до злочинців» і повинні розробити протокол гідного поводження з мігрантами, перш ніж приймати їх.
  • Також перто зауважив, що у Колумбії «нелегально» проживають 15 660 американців.
  • Як відомо, Трамп підписав одним із перших указів документ щодо боротьби із імміграцією.
  • На кордон із Мексикою відправили півтори тисячі військових, покликаних боротися з нелегалами.
  • Днями у Штатах стартували депортаційні рейси. Так, світлину з вишикуваними у чергу людей, які тримали руки перед собою, опублікувала прессекретарка Білого дому Керолін Лівітт.
  • Перед цим у Білому домі повідомляли про затримання понад 500 нелегалів усього за один день.
  • Цього тижня США повернули мігрантів до Гватемали на військових літаках. Крім того Вашингтон тисне і на Мексику, щоб вона репатріювала своїх громадян.
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