FT: дипломати США просять Рубіо зробити виняток для України з наказу про замороження допомоги

Агентство USAID в Україні тимчасово призупинило видачу наказів про зупинення робіт, поки розглядається запит на виняток.

Дипломати США просять держсекретаря Марко Рубіо зробити виняток для українських програм із 90-денного заморожування іноземної допомоги.

Про це пише Financial Times.

Як зазначає видання, високопоставлені чиновники в Бюро з питань Європи та Євразії Держдепартаменту звернулися до Марко Рубіо з проханням виключити роботу Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні з директиви щодо призупинення програм іноземної допомоги на 90 днів, яка набула чинності 25 січня.

Зазначається, що USAID в Україні отримало наказ "негайно припинити всі поточні контракти та завдання". Дипломати звернулися до держсекретаря США з проханням зробити виняток для України і наголосили на важливості цього для національної безпеки США. Наразі запит перебуває на розгляді

"Наразі ми не знаємо, чи буде цей запит схвалений – повністю або частково, але з Вашингтона надходять позитивні сигнали", – йдеться в електронному листі.

Агентство USAID в Україні тимчасово призупинило видачу наказів про зупинення робіт, поки розглядається запит на виняток. Один із таких наказів, як повідомляє Financial Times, вимагав від підрядника негайно зупинити всі роботи за контрактом до отримання письмового дозволу на їхнє відновлення.

Програмний директор однієї з неурядових організацій заявив, що заморожування може стати "катастрофою" для проєктів з підтримки шкіл, лікарень та енергетичної інфраструктури в Україні.

Неурядові організації в Україні попереджають, що програми підтримки шкіл і лікарень, а також допомога з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури опинилися під загрозою зриву.