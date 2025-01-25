Фіцо заявив, що не піде у відставку, а третина протестувальників – це українці

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не піде у відставку, як цього вимагали сотні тисяч протестувальників у п'ятницю по всій країні. Також він сказав, що третина із тих, хто відвідали акції, були українцями.
Про це він сказав на Словацькому радіо Sobotné dialogue, пише Aktuality.
Він заявив, що зараз не 2018 рік (у 2018 році Фіцо пішов у відставку з поста прем'єр-міністра одразу після масових протестів, які спалахнули після вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої).
Словацький прем'єр кілька разів повторив, що організатори брешуть людям на протестах, і це неправда, що Словаччина начебто хотів би вийти з ЄС. За його словами, уряд ніколи не робив жодного кроку, який би загрожував членству в Союзі.
У виданні зазначають, що про те, що влада хоче вийти з ЄС, організатори демонстрацій не говорять. Насправді вони вимагають прозорості, дотримування норм закону та відмовитися від будь-якої співпраці з Росією.
Щодо протестувальників Фіцо заявив, що третина з них – українці, "які кричать проти словацького уряду".
Також він сказав, що протести організовує не опозиція, а неурядові організації, які фінансуються з-за кордону. Наразі, за словами Фіцо, готується список осіб, які будуть видворені зі Словаччини і це має статися найближчими днями. Він додав, що група, яка "хотіла б зловживати демонстраціями", складається з десятків людей.
"Я не хочу, щоб хтось підривав цю республіку через те, що їм не подобається думка влади щодо України", – зазначив він.
Прем’єр-міністр також різко розкритикував президента України Володимира Зеленського, який у п’ятницю після протестів у соцмережі X поширив статус партнера екс-президентки Зузани Чапутової Юрая Різмана і написав: "Братислава – це не Москва. Словаччина – це Європа".
Bratislava nie je Moskva.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 24, 2025
Slovensko je Európa. https://t.co/GwJJV05yq9
Фіцо назвав пост "неадекватним втручанням у внутрішні справи Словацької Республіки" з боку Зеленського і заявив, що навіть не планує із ним зустрічатися.
Проте, як пише видання, у Фіцо "хороша хімія" з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. І, за словами словацького прем'єра, уряди обох держав можуть зустрітися знову в березні або квітні.
- 24 січня ввечері у понад 20 словацьких містах відбулися багатотисячні протести проти політики уряду Роберта Фіцо та вимогою відставки прем'єра.
- Перед цим Фіцо заявив, що скличе Раду безпеки через те, що нібито мирну акцію протесту планують завершити захопленням адміністративних будівель, таких як Національна рада Словаччини або президентський палац.
- Вчора Фіцо повідомив про "масовану кібератаку" на національну страхову компанію і згадав про Україну та ЄС, а українське МЗС порадило йому припинити шукати уявних ворогів.
- Раніше 264 психіатри і психологи підписали відкритий лист прем’єру Словаччини Роберту Фіцо, у якому висловили своє занепокоєння його поведінкою та публічними заявами.
- Після того, як Україна оголосила про зупинку транзиту російського газу своєю територією з 1 січня 2025, Фіцо відвідав Москву і зустрівся з російським диктатором Путіним. Опісля словацьким прем’єр подався на "в’єтнамські канікули", де його помітили у розкішному готелі. При цьому в країні відбулися протести, на які вийшли кілька тисяч людей, обурені політикою чинного глави уряду.
- Згодом уряду Фіцо декілька разів намагалися оголосити водум недовіри.