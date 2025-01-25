Фіцо заявив, що не піде у відставку, а третина протестувальників – це українці

Він також сказав, що уряди України та Словаччини могли б зустрітися навесні.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не піде у відставку, як цього вимагали сотні тисяч протестувальників у п'ятницю по всій країні. Також він сказав, що третина із тих, хто відвідали акції, були українцями.

Про це він сказав на Словацькому радіо Sobotné dialogue, пише Aktuality.

Він заявив, що зараз не 2018 рік (у 2018 році Фіцо пішов у відставку з поста прем'єр-міністра одразу після масових протестів, які спалахнули після вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої).

Словацький прем'єр кілька разів повторив, що організатори брешуть людям на протестах, і це неправда, що Словаччина начебто хотів би вийти з ЄС. За його словами, уряд ніколи не робив жодного кроку, який би загрожував членству в Союзі.

У виданні зазначають, що про те, що влада хоче вийти з ЄС, організатори демонстрацій не говорять. Насправді вони вимагають прозорості, дотримування норм закону та відмовитися від будь-якої співпраці з Росією.

Щодо протестувальників Фіцо заявив, що третина з них – українці, "які кричать проти словацького уряду".

Також він сказав, що протести організовує не опозиція, а неурядові організації, які фінансуються з-за кордону. Наразі, за словами Фіцо, готується список осіб, які будуть видворені зі Словаччини і це має статися найближчими днями. Він додав, що група, яка "хотіла б зловживати демонстраціями", складається з десятків людей.

"Я не хочу, щоб хтось підривав цю республіку через те, що їм не подобається думка влади щодо України", – зазначив він.

Прем’єр-міністр також різко розкритикував президента України Володимира Зеленського, який у п’ятницю після протестів у соцмережі X поширив статус партнера екс-президентки Зузани Чапутової Юрая Різмана і написав: "Братислава – це не Москва. Словаччина – це Європа".

Bratislava nie je Moskva.

Slovensko je Európa. https://t.co/GwJJV05yq9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 24, 2025

Фіцо назвав пост "неадекватним втручанням у внутрішні справи Словацької Республіки" з боку Зеленського і заявив, що навіть не планує із ним зустрічатися.

Проте, як пише видання, у Фіцо "хороша хімія" з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. І, за словами словацького прем'єра, уряди обох держав можуть зустрітися знову в березні або квітні.