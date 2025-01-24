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МЗС відреагувало на звинувачення Фіцо у причетності України до кібератаки на словацьку страхову компанію

«Вчергове закликаємо премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити шукати уявних ворогів у дружній до Словаччини та словацького народу Україні», - наголосили у відмостві.

МЗС відреагувало на звинувачення Фіцо у причетності України до кібератаки на словацьку страхову компанію
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ оприлюднило коментар у відповідь на звинувачення словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Він натякнув на нібито причетність нашої держави до кібератаки проти медичної страхової компанії в Словаччині. МЗС категорично відкинуло ці натяки.

«Вчергове закликаємо премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити шукати уявних ворогів у дружній до Словаччини та словацького народу Україні», - наголосили у відмостві.

  • Словацьке видання Dennik N, передаючи заяву Фіцо, уточнило, що йдеться, швидше за все, не про кібератаку на General Health Insurance Company, а фішинг - спробу обманним шляхом отримати конфіденційну інформацію
  • Фіцо, озвучуючи закиди бік України, жодних доказів не навів.
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