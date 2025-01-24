МЗС відреагувало на звинувачення Фіцо у причетності України до кібератаки на словацьку страхову компанію

«Вчергове закликаємо премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити шукати уявних ворогів у дружній до Словаччини та словацького народу Україні», - наголосили у відмостві.

Міністерство закордонних справ оприлюднило коментар у відповідь на звинувачення словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Він натякнув на нібито причетність нашої держави до кібератаки проти медичної страхової компанії в Словаччині. МЗС категорично відкинуло ці натяки.

«Вчергове закликаємо премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити шукати уявних ворогів у дружній до Словаччини та словацького народу Україні», - наголосили у відмостві.