МЗС відреагувало на звинувачення Фіцо у причетності України до кібератаки на словацьку страхову компанію

Міністерство закордонних справ оприлюднило коментар у відповідь на звинувачення словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо.
Він натякнув на нібито причетність нашої держави до кібератаки проти медичної страхової компанії в Словаччині. МЗС категорично відкинуло ці натяки.
«Вчергове закликаємо премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити шукати уявних ворогів у дружній до Словаччини та словацького народу Україні», - наголосили у відмостві.
- Словацьке видання Dennik N, передаючи заяву Фіцо, уточнило, що йдеться, швидше за все, не про кібератаку на General Health Insurance Company, а фішинг - спробу обманним шляхом отримати конфіденційну інформацію.
- Фіцо, озвучуючи закиди бік України, жодних доказів не навів.